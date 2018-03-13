陳金德被徵召無望？黃適超感性發言像臨別感言

宜蘭縣政府今（13）日上午舉行縣務會議，原訂行程是代理縣長陳金德主持，不過，由於陳金德從今日起請假出國，所以改由副縣長黃適超主持，黃適超在縣務會議當中感性表示，感謝局處首長及縣府同仁這段時間的協助，黃適超同時也細數從去（106）年11月至今，縣府推動的工作，包括農地政策及到各鄉鎮舉辦「縣政開講」等。由於民進黨中執會將於明日公布宜蘭縣長提名人選，原本期待被徵召的代理縣長陳金德在這個時間點出國，而黃適超又在縣務會議感性告白，有人就笑說像是臨別感言。

宜蘭縣政府縣務會議依慣例都是縣長主持，而今日上午的縣務會議，現場雖有縣長名牌，對外發布的行程也是代理縣長陳金德主持，不過，因為陳金德出國請假，所以實際主持會議的是副縣長黃適超。黃適超在主席結論時更感性表示，感謝局處首長及縣府同仁這段時間的協助，黃適超說，這段時間從農地農用、農業設施興建辦法的修改，相關局處都很辛勞，接著縣長下鄉訪視，過年之後的一系列「縣政開講」，各單位的全力協助，也一起表示致謝。