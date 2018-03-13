陳金德被徵召無望？黃適超感性發言像臨別感言

宜蘭縣政府今（13）日上午舉行縣務會議，原訂行程是代理縣長陳金德主持，不過，由於陳金德從今日起請假出國，所以改由副縣長黃適超主持，黃適超在縣務會議當中感性表示，感謝局處首長及縣府同仁這段時間的協助，黃適超同時也細數從去（106）年11月至今，縣府推動的工作，包括農地政策及到各鄉鎮舉辦「縣政開講」等。由於民進黨中執會將於明日公布宜蘭縣長提名人選，原本期待被徵召的代理縣長陳金德在這個時間點出國，而黃適超又在縣務會議感性告白，有人就笑說像是臨別感言。
宜蘭縣政府縣務會議依慣例都是縣長主持，而今日上午的縣務會議，現場雖有縣長名牌，對外發布的行程也是代理縣長陳金德主持，不過，因為陳金德出國請假，所以實際主持會議的是副縣長黃適超。黃適超在主席結論時更感性表示，感謝局處首長及縣府同仁這段時間的協助，黃適超說，這段時間從農地農用、農業設施興建辦法的修改，相關局處都很辛勞，接著縣長下鄉訪視，過年之後的一系列「縣政開講」，各單位的全力協助，也一起表示致謝。
黃適超表示，從去年11月被陳金德任命擔任副縣長以來，每天都扮演「黃同學」向「陳教授」學習，黃適超說，整個過程裡面，他也看到陳金德代理縣長的努力，例如：利用中午的休息時間在縣長室吃便當同時開會，這些做法都是希望在短時間內能夠讓宜蘭鄉親有感，同時也讓縣府團隊更加有光榮感。
由於民進黨中執會將於明天宣布宜蘭縣長提名人，日前選對會已經表示將建議中執會提名立法委員陳歐珀參選宜蘭縣長，而期待被徵召的陳金德在這個時間點出國格外引人聯想，加上黃適超今天的感性告白，似乎也透露某些訊息，難怪有縣府員工私下表示，黃適超副縣長今天的發言像是臨別感言。