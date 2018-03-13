為換爆料自由 AV女星願還川普封口費

艾維納提上週代表柯立福提出告訴，尋求作廢她在2016年11月總統大選前幾天簽署的保密協議。

根據報導，柯立福委任律師艾維納提（MichaelAvenatti）在致川普私人律師柯恩（Michael Cohen）的信函中表示，有意歸還這筆金錢。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）「紐約時報」（NYT）報導，藝名「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）的AV女星柯立福今天說，願歸還用來交換她閉口不談與美國總統川普風流韻事的13萬美元封口費。

根據訴訟內容，柯立福曾與川普發展「親密關係」，時間從2006年夏天至2007年。

在今天的信函中，艾維納提說，一旦柯立福歸還這筆封口費，這份「保密協議」便成「無效」，她將能「公開且自由地談論自己與總統過往的關係，以及企圖使她閉嘴的舉措」。

信件內容還說，柯立福將獲允「公布任何她可能持有與總統有關的簡訊、照片和／或影片，毋須擔心懲罰性賠償和相關法律責任」。

根據報導，艾維納提說，柯立福將在16日前，將這筆金額匯入川普指定帳戶。

艾維納提上週表示，柯立福「認為，讓公眾知曉事情發生的真相，是很重要的事情」。

他說：「我認為，讓她說出自己的故事，並讓公眾決定誰說的是真話的時候到了。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）說，川普否認上述指控。她說：「總統否認所有針對他的指控。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070313