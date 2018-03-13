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微軟在台最大規模徵才　總部大咖來台搶AI好手

記者陳家蕙／台北報導2018/03/13 14:51
▲台灣微軟於桃園開設 AI 人才培育認證課程後，將今年設定為 AI 元年，啟動最大規模招募計畫。中央社記者吳睿騏桃園攝107年3月8日
▲台灣微軟於桃園開設 AI 人才培育認證課程後，將今年設定為 AI 元年，啟動最大規模招募計畫。中央社記者吳睿騏桃園攝107年3月8日

微軟今（ 2018 ）年 1 月在台灣成立 AI （人工智慧）研發中心後，近期啟動在台最大規模徵才計畫，於北中南各地舉辦校園說明會，大舉招募潛力 AI 新秀，為微軟首度在台招募 AI 人才。微軟透露，為表達對此次人才招募的重視，總部 AI 大將、台灣出身的美國微軟人工智慧輸入全球總經理郭昱廷今（ 13 ）日親自來台說明招募計畫，預計聘雇 30 位社會新鮮人。

台灣身為全球製造鏈的重要一環、極具競爭優勢，加上國內基礎理工教育紮實，  AI 、軟體人才充沛，吸引 Goolge 、亞馬遜等重量級 AI 巨頭近期先後來台投資。同時，微軟也於今年 1 月在台設立 AI 研發中心，聚焦「 AI 前端科研」與「產業 AI 化」兩大策略方針，並力邀 AI 新血加入。

微軟並宣布，啟動在台最大規模、最多元的招募計畫，由美國微軟總部人工智慧輸入全球總經理郭昱廷攜手微軟台灣 AI 研發中心執行長張仁炯、台灣微軟人資長程曦以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成等 4 大主管親自走入校園，於台、成、清、交等知名學府舉辦 6 場徵才說明會，大舉招募潛力 AI 新秀，網羅各路好手，初步目標為招募 30 名社會新鮮人。


▲微軟在台發出 AI 召集令，於 6 所大學舉辦徵才說明會。（圖／微軟提供）

郭昱廷指出，非常鼓勵有團隊精神且希望改變人類生活的熱血工程師加入微軟，投入在地性產品的研發工作。 施立成則透露，微軟「未來生涯體驗計畫」每年提供約 100 個實習名額，強調 4 不政策：不分科系、不分學校、不問成績、不論社團。今年因應 AI 趨勢，也特別新增「技術」類別。

關鍵字微軟ai人工智慧新鮮人徵才
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