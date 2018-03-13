影／民眾搶購高麗菜　整箱搬上機車丟下老婆

春節前連續一波接一波冷氣團使得高麗菜生長停頓，春節過後氣溫回穩蔬菜爆量加上台北農產公司連續休市，導致蔬菜運銷失衡、囤貨過盛、菜價崩盤，尤其高麗菜價格更是直直落，台東農會總幹事戴振東表示，受到北農休市影響，高麗菜價格從基本的每斤20元掉至11元，農產品直送區域幾乎都在北部，連續休市造成農民很大的損失，全省農民叫苦連天。

高麗菜生產過剩滯銷，價格狂跌到每斤10元，為幫助菜農度難關，台東縣農會發起搶救高麗菜義賣及促銷活動，今天起每顆20元，每箱200元（20公斤約7-10顆）義賣所得將全數捐贈社福團體｡

許多接獲消息的民眾，一早就到台東農會超市採購，用實際行動力挺農友，從產地鮮採直送的高麗菜，品質優良、價格實惠，吸引民眾搶購，滿載而歸。家住太麻里的民眾直接買下4箱高麗菜，車子還差點塞不下；更有民眾為了採購高麗菜，直接搬上機車，丟下老婆。東農超市主任蕭全軒表示，超市共買進3噸的高麗菜，不到3小時就已經搶購一空，很感謝民眾的愛心。

東農舉辦的搶救高麗菜，希望可以幫助農民不要因為休市影響而損失太多，而本次賣出所得將全數捐給弱勢團體，一方面穩定菜價，也同時可以幫助需要的人，實在是一舉兩得。



▲從雲林來的高麗菜，新鮮又大粒，1箱只賣200元。（圖／記者鄭志宏攝）



▲民眾直接採購1整箱帶回家。（圖／記者鄭志宏攝）



▲不少民眾聽到消息，直接從家中衝過來採買。（圖／記者鄭志宏攝）