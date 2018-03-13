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中央社

解決青創困境 陳副總統：由國發會統籌

中央社2018/03/13 14:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北13日電）副總統陳建仁今天表示，青年創業可能面臨人才、資金、法規等問題，需要跨部會才能解決，因此將由國家發展委員會整合統籌，助青年創業發展並解決困境。

教育部青年發展署舉行青創家座談會，邀請副總統陳建仁與多位青年創業家對談。

陳副總統表示，年輕人創意無限，青年創業具有創新價值，且能契合時代潮流，這是政府應該珍惜的；為協助青年創業，教育部、農委會、文化部都推出相關計畫，政府也希望借重青年的創業能力，幫助台灣和國際接軌。

陳副總統指出，青年投入創業，可能面臨人才、資金、法規等問題，由於年輕人點子多，問題也很多樣化，需要跨部會才能解決，因此，將由國家發展委員會整合統籌，協助青年創業，也希望青年創業要勇於挑戰、大膽創新，並展現人文關懷。

政府大力推動新南向政策，青年創業家也關注新南向創業議題。

透視數據有限公司創辦人魏取向表示，公司推動縮短網址服務，東南亞使用者比率高。他認為，政府放眼東南亞是正確的決定，但也建議政府能統籌，讓台灣新創團隊一起到南向國家打團體戰，發揮1加1大於2的效果，而不是各自作戰。

相信典子有限公司創辦人陳洪典提到，新創團隊到南向國家發展都是單打獨鬥，但東南亞很多國家還是人治社會，他們想在當地創業，卻申請2次都被退件，盼政府能提供對接單位，協助新創團隊到南向國家發展。

陳副總統表示，現在新南向政策由行政院新南向辦公室督導，青年創業遇到的問題，應該讓新南向辦公室知道，而外貿協會長期推動台灣精品國際行銷，經驗非常豐富，但過去較少聚焦青年創業，也許可以讓外貿協會和青年創業家建立聯繫管道，提供協助或建議。

另外，陳副總統認為，青年創業最重要的就是創造品牌，而品牌行銷應該放眼國際，以前駐外單位主要負責政治外交，但現在政府認為軟實力和巧實力都很重要，因此，未來可能也會責成外交部和外貿協會等相關單位一起協助，並透過跨部會溝通，協助青年創業家解決問題。（編輯：梁君棣）1070313

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