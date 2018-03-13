印尼蘇門答臘虎瀕危 野豬大增破壞生態

當地村長里昂（Lion Muslim Nasution）指出，村民知道蘇門答臘虎是瀕危物種，但村民聽信謠言，認為這隻老虎是惡魔化身，徘徊在村裡已經一個月，因此將牠殺死。

北蘇門答臘省（North Sumatra）巴當納達爾鎮（Batang Natal）一處村莊的公共會堂，日前掛出一頭雄性蘇門答臘虎的虎皮。這頭老虎被村民殺死，挖去牠的內臟，並將虎皮懸掛示眾。

（中央社記者周永捷雅加達13日專電）印尼日前發生村民殺死瀕危蘇門答臘虎的憾事。專家認為，蘇門答臘虎數量持續減少，未來甚至可能滅絕，將嚴重破壞生態平衡，使野豬數量大增。

這起事件引發爭議，保育團體認為村民殺害蘇門答臘虎，並懸掛獸皮示眾的作法是野蠻行為，要求當局必須立刻處理此案。

蘇門答臘虎是生活在印尼蘇門答臘島的老虎亞種，為極度瀕危物種。根據印尼環境及森林部統計，目前蘇門答臘虎的數量不超過600隻。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，野生動物保育協會（Wildlife Conservation Society）印尼分部主管武蘭（Wulan Pusparini）分析，由於人類獵捕、棲息地消失等原因，造成蘇門答臘虎數量急遽下降。

她說，蘇門答臘虎在牠的棲息地環境中是食物鏈中的頂級掠食者，蘇門答臘虎有助維持生態系統中穩定的「營養級聯」（trophic cascade）現象。

營養級聯是描述食物鍊中的頂級掠食者壓抑了下層草食動物數量後，因而釋放更多營養給底層生-物的生態現象。

武蘭分析，如果生態環境中的頂級掠食者消失，在牠之下的動物，由於失去自然的控制者，數量將會大增。隨著食草動物數量增加，吃掉新生農作物，生態景觀將會改變。

她說，老虎的數量如果大幅減少時，牠的獵物，例如野豬的數量將會大量增加。對於森林附近的農園，野豬是個大麻煩，因此，很有可能造成人類和野生動物的衝突加劇。

在印尼許多農村，野豬經常肆虐、破壞農民的莊稼或農園。

武蘭舉美國「黃石公園」（Yellowstone NationalPark）為例。過去，黃石公園的灰狼因長期遭居民大量補殺而數量大減，導致食草動物數量失控增加，影響植被。這是因為當時黃石公園內除了灰狼以外，沒有其他的頂級掠食者。

武蘭提醒，如果蘇門答臘虎絕種，人類將必須應付蘇門答臘虎的獵物數量大規模增加的問題，人類屆時必須要控制這些原為老虎獵物動物的數量，並處理這些動物破獲植被、造成森林退化的問題。（編輯：陳惠珍）1070313