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中央社

東海攜手亞馬遜AWS 打造雲創學院

中央社2018/03/13 14:04
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）東海大學攜手亞馬遜AWS成立雲端創新學院，為全台第一所和亞馬遜AWS簽署合作備忘錄的大學，結合校內5個學系跨領域合作，培育創新產業所需人才。

東海大學今天舉行「雲創學院」合作備忘錄簽約儀式，由校長王茂駿及AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康代表簽署。台中市長林佳龍、教育部資訊及科技教育司長詹寶珠，及商業發展研究院董事長許添財親臨致詞。

東海大學雲創學院由工學院及管理學院的資工、工工、電機、企管及資管5個學系共同參與跨領域合作，涵括「雲端技術」與「數位經濟」兩大面向。

王茂駿指出，東海攜手AWS成立雲創學院，同時也成立校級「雲創中心」，引進國際雲端新創經驗與技術，培訓學生及老師，讓高等教育跟上時代脈動，與國際接軌。東海是全台第一所與AWS簽署雲創學院合作備忘錄的大學。

容永康表示，台中市是台灣人口第二大城市，是著名的文化之都，也是科技重鎮，在全球精密機械、智慧製造、手工具機、運動器材等領域扮演舉足輕重的角色。

容永康指出，近12年來，AWS是全球應用最廣泛的雲端服務平台，為客戶提供超過100種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智慧、物聯網、行動和安全等服務。

林佳龍表示，產業界現走向智慧製造，台中的強項是硬體製造，但軟體的設計也很重要，軟硬體結合才能打造台灣成為智慧機械、智慧製造的聚落，大學積極和國際合作，培育在地產業發展所需人才，市府會全力協助。

東海大學邀請中部科學園區、台中工業園區、台中精密機械科學園區、大里工業區以及豐洲科技工業區，成立「東海大學產業創新聯盟」，今天舉辦啟動儀式，將共同推動中部企業接軌全球一流資源，產官學研攜手促進未來產業創新。（編輯：方沛清）1070313

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