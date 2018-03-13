時代力量戰台北市長？林昶佐：的確在評估

時代力量黨主席黃國昌先前指出，林昶佐是適合參選台北市長的人，但仍要先看民進黨是否推出人選，因為這件事情還有變數，所以時代力量還沒有結論，時代力量目前最優先的工作是提出優秀的市議員參選人。

年底縣市長選舉將近，首都台北市是各黨積極爭取的重鎮，藍綠各黨雖然表態者多，但目前為止，都未決定人選，日前傳出時代力量可能也要推出人選。對此，表態參選台北市議員的時代力量發言人吳崢今（13）日透露，時力立委林昶佐確實考慮參選台北市長，也真的有很多人希望林昶佐出來選。林昶佐受訪時證實，他最近的確在評估，但目前先不做決定。

吳崢說，時代力量成立僅僅 3 年，選市長是很實際的挑戰，畢竟經費、能力都是考量因素之一。這很現實，也是林昶佐還在深思熟慮的原因。

吳崢進一步說明，有贏面的人，才能形成母雞帶小雞的局面，不然就會像上次連勝文那樣「母雞壓死小雞」。

被問到時代力量在台北市目前是否有母雞？吳崢回應，就是林昶佐本人，「現在都是 freedy 帶我們」，而時代力量內部真的有許多人希望他能參選台北市長，但現階段仍然以提出優秀的市議員參選人為優先工作。

至於會不會邀請台北市長柯文哲幫忙站台？吳崢認為，時代力量與台北市長柯文哲有一部分支持者重疊，由於時代力量立場鮮明，又遇上柯文哲「兩岸一家親」的紅色言論，「這個我們很難跟他太靠近」。

而林昶佐被問及此事時，他了解過去幾周來，許多長輩以及年輕朋友的勸進聲，也感謝大家對團隊的爆發力有所期待。他坦言，最近與幕僚的確在評估選市長的可能，但目前還是不傾向做出參選的決定。

林昶佐解釋，一方面他對中正萬華有很深的感情，很多過去長年未能解決的爭議案件，經過他兩年的努力逐漸步上軌道，他希望有更多時間把這些工作繼續完成。另一方面，他憂慮台灣的未來，這次北市長選舉，如何不讓「阻擋改革」的國民黨漁翁得利，這需要大家一起用智慧深思。