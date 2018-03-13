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娛樂

圖輯／南拳媽媽吃髒髒包　為弱勢兒去污名

圖輯／記者林柏年2018/03/13 18:09

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

  • ▲南拳媽媽擔任傳善大使，吃髒髒包替弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.13）

「南拳媽媽」成員曹景豪、 陳羽緁、洪言翔，今（13）日出席公益活動，擔任紅心字會傳善大使，現場與弱勢兒童一起品嚐外表撒滿可可粉的巧克力麵包「髒髒包」，呼籲社會大眾「再靠近一點點」去除歧視受刑人子女眼光，用心接納這群弱勢家庭的孩童。彈頭因忙著海外巡迴演出彩排工作，無法親自出席公益記者會，但仍透過成員獻上愛心，表達要認養捐助十個家庭一整年所需要的衛生紙，以捐物資的行動來響應公益。

 

關鍵字南拳媽媽曹景豪陳羽緁洪言翔
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