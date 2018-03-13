台股高檔續揚 資金引領景氣長多不變

美股科技股那斯達克指數連續兩天創高，帶動台股電子股信心滿滿；蘋果股價以181.72美元創波段新高，蘋概股走勢今天在股王大立光領軍，一開盤即重回4015元高檔，盤中最高達4085元，漲幅逾3.29%。

（中央社記者韋樞台北13日電）美國科技股續漲，蘋果股價創歷史新高，激勵台股蘋概股走高，台股今天在蘋概三雄連袂上漲下，大漲93.53點。法人表示，資金引領台股，景氣長多不變，台股前波高點11270點有壓力。

台積電和鴻海也都連漲數日，台積電盤中最高259元，漲幅1.97%；市場看好鴻海首季營運，盤中最高也漲至96.5元，漲幅2.33%。

其餘類股方面，金融股今天熄火，開低走低，拉尾盤翻紅小漲約0.08%；傳產股類僅機電、營建和玻璃等漲約1.08%到1.67%之間，其他傳產類股漲幅溫和。

股市資深分析師林成蔭表示，美國科技股表現不錯，帶動台股近期走揚，且台股上揚主要和春節前空手的資金在年後回流得又急又快有關，以致台股買氣比亞股強。

林成蔭指出，國發會公布今年1月景氣對策信號續呈黃藍燈，表示景氣有點偏弱，但不致於向下轉為藍燈，景氣長多仍不變；今年電子產業淡季可能較明顯，包括過去引領景氣的手機產業可能也到了高原期，後續可能有些平淡，但並非反轉。

林成蔭提醒投資人注意的是，5G通訊規格的推出，今年會是應用程式和基礎建設的關鍵年；此外大家搶衛生紙的同時不妨多注意原物料和生技類股今年會有所成長。

至於台股指數站上11000點之後，上檔賣壓集中於前波高點的11270點，下檔支撐會在季線的10780點和半年線10709點附近。（編輯：張均懋）1070313