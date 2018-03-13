蚊子產生抗藥性 印度機構：改採第四代殺蟲劑

（中央社記者康世人新德里13日電）新德里的科學家研究發現，印度的蚊子已對前幾代殺蟲劑產生抗藥性，建議印度國家首都區和其他地區改採第四代殺蟲劑，這也是對抗病媒蚊的最後一道防線。

「今日郵報」（Mail Today）今天報導，設在新德里的印度國家病媒傳播疾病控制計畫局最近建議國家首都區（NCR）和其他地區，在進入夏天之際，應改採第四代殺蟲劑對抗蚊子。

計畫局的科學家們指出，第四代殺蟲劑內含生物殺幼蟲劑（bio-larvicides）及調節昆蟲成長等成分，可阻止蚊子幼蟲關鍵激素合成，讓幼蟲無法長為成蟲，因為蚊子幼蟲轉為成蟲後，雌性瘧蚊和埃及斑蚊才會為產卵而吸血，以獲取蛋白質。