傳川普找名嘴柯德洛 接首席經濟顧問

彭博（Bloomberg）報導，其中一名消息人士指出，川普可能在這一兩天就會提名柯德洛出任首席經濟顧問。柯德洛除在CNBC擔任資深供稿人，也主持電台節目、多家媒體的專欄作家和創業家。柯德洛是跨國投資銀行及券商公司「貝爾斯登」（Bear Stearns & Co. Inc）的經濟學家，也曾於雷根政府任職。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）2名知情人士表示，CNBC政論名嘴柯德洛（Larry Kudlow）浮出檯面，可能成為美國總統川普屬意、接替白宮「國家經濟會議」（NEC）主席寇恩（Gary Cohn）的人選。

據知情人士透露，川普近日打電話給柯德洛談了多次關於經濟顧問一事。

不過熟悉川普考量的消息人士提醒，川普尚未做最後決定，也可能改變心意。其他2個消息人士則形容，柯德洛確為川普考量接替寇恩的人選之一。

路透社報導，一名白宮官員昨天表示，曾在微軟與通用汽車擔任高層的李德爾（Chris Liddell）也在考量名單內。

白宮國家經濟會議主席寇恩宣布將請辭後，川普就在尋覓接替人選。寇恩曾任高盛集團（Goldman SachsGroup Inc）總裁，他在川普決定對銷往美國的鋼鋁祭出關稅後，決定辭職。

推動關稅的川普貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）據傳也是接替人選之一，儘管他已表示不在爭取者之列。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070313