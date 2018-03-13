NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈新北校園廣告人活動起跑土銀今年衝5大業務　並盼再增資跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

傳川普找名嘴柯德洛 接首席經濟顧問

中央社2018/03/13 14:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）2名知情人士表示，CNBC政論名嘴柯德洛（Larry Kudlow）浮出檯面，可能成為美國總統川普屬意、接替白宮「國家經濟會議」（NEC）主席寇恩（Gary Cohn）的人選。

彭博（Bloomberg）報導，其中一名消息人士指出，川普可能在這一兩天就會提名柯德洛出任首席經濟顧問。柯德洛除在CNBC擔任資深供稿人，也主持電台節目、多家媒體的專欄作家和創業家。柯德洛是跨國投資銀行及券商公司「貝爾斯登」（Bear Stearns & Co. Inc）的經濟學家，也曾於雷根政府任職。

據知情人士透露，川普近日打電話給柯德洛談了多次關於經濟顧問一事。

不過熟悉川普考量的消息人士提醒，川普尚未做最後決定，也可能改變心意。其他2個消息人士則形容，柯德洛確為川普考量接替寇恩的人選之一。

路透社報導，一名白宮官員昨天表示，曾在微軟與通用汽車擔任高層的李德爾（Chris Liddell）也在考量名單內。

白宮國家經濟會議主席寇恩宣布將請辭後，川普就在尋覓接替人選。寇恩曾任高盛集團（Goldman SachsGroup Inc）總裁，他在川普決定對銷往美國的鋼鋁祭出關稅後，決定辭職。

推動關稅的川普貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）據傳也是接替人選之一，儘管他已表示不在爭取者之列。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070313

懷疑遭撒尿 三溫暖內踹死人...鈴木一朗熱身賽先發戰白襪 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan