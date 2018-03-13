NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈新北校園廣告人活動起跑土銀今年衝5大業務　並盼再增資跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

東森購物攜手聲寶 號召智慧家電夥伴

中央社2018/03/13 14:29
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北13日電）虛擬零售通路業者東森購物今天舉辦2018新零售趨勢大會，現場首次展示與家電品牌聲寶合作的智慧PAD電冰箱，期待藉此「拋磚引玉」，號召更多廠商投入智慧家電行列。

東森購物與聲寶合作的智慧PAD電冰箱，最大特色為10.1吋觸控顯示面板中增加可綁定東森購物App的功能與ETtoday新聞雲的即時新聞瀏覽功能，不僅是台灣電商與家電品牌的首度合作，也象徵東森購物跨螢邁向物聯網智慧家電。

這款冰箱新搭載的面板軟體由東森購物重新設計，可透過面板收到來自東森購物推薦的商品訊息，並且透過「一鍵購買」功能，傳遞購物簡訊到手機，消費者打開簡訊可直接連上東森購物App完成購物。

東森購物電商事業群執行長王志仁表示，面對多螢，電商走向家庭物聯網已是不可逆的趨勢，未來生活將愈來愈智慧化；東森購物與聲寶積極投入智慧物聯網家電領域，結合新零售與新媒體，就是要讓消費者享受真正的物聯網生活，只要手指頭一滑，電燈、監視器、冰箱、電視等所有家電皆可遠端遙控。

王志仁強調，東森購物不會自行生產家電，但是會開發家電上的App，希望有其他合作夥伴加入，樂觀看待與聲寶合作能夠「拋磚引玉」。他認為，國外的亞馬遜Echo、小米音箱都是很好的物聯網應用範例，希望物聯網不是口號而已，在實際上更能結合零售。

東森集團執行策略長王令麟說，東森購物原本有5個通路，近期新增中華電信MOD、App、直銷、跨境等通路；雖然跨境電商面臨很多法令限制，但是中國大陸提出31項惠台措施，已打開整個局面，未來跨境電商會是很重要的一環。

王令麟坦言，面對新零售時代來臨，要做很多改變，「只有每天革自己的命」；最近東森購物與很多網紅簽約，在東森購物平台上為廠商提供的商品進行社群體驗行銷，東森購物也分潤給這些網紅，也與伊林娛樂旗下藝人合作。（編輯：郭萍英）1070313

槍管雷聲大雨點小 川普向步...投資人謹慎觀望安倍醜聞 日...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan