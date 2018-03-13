東森購物攜手聲寶 號召智慧家電夥伴

（中央社記者吳家豪台北13日電）虛擬零售通路業者東森購物今天舉辦2018新零售趨勢大會，現場首次展示與家電品牌聲寶合作的智慧PAD電冰箱，期待藉此「拋磚引玉」，號召更多廠商投入智慧家電行列。
東森購物與聲寶合作的智慧PAD電冰箱，最大特色為10.1吋觸控顯示面板中增加可綁定東森購物App的功能與ETtoday新聞雲的即時新聞瀏覽功能，不僅是台灣電商與家電品牌的首度合作，也象徵東森購物跨螢邁向物聯網智慧家電。
這款冰箱新搭載的面板軟體由東森購物重新設計，可透過面板收到來自東森購物推薦的商品訊息，並且透過「一鍵購買」功能，傳遞購物簡訊到手機，消費者打開簡訊可直接連上東森購物App完成購物。
東森購物電商事業群執行長王志仁表示，面對多螢，電商走向家庭物聯網已是不可逆的趨勢，未來生活將愈來愈智慧化；東森購物與聲寶積極投入智慧物聯網家電領域，結合新零售與新媒體，就是要讓消費者享受真正的物聯網生活，只要手指頭一滑，電燈、監視器、冰箱、電視等所有家電皆可遠端遙控。
王志仁強調，東森購物不會自行生產家電，但是會開發家電上的App，希望有其他合作夥伴加入，樂觀看待與聲寶合作能夠「拋磚引玉」。他認為，國外的亞馬遜Echo、小米音箱都是很好的物聯網應用範例，希望物聯網不是口號而已，在實際上更能結合零售。
東森集團執行策略長王令麟說，東森購物原本有5個通路，近期新增中華電信MOD、App、直銷、跨境等通路；雖然跨境電商面臨很多法令限制，但是中國大陸提出31項惠台措施，已打開整個局面，未來跨境電商會是很重要的一環。
王令麟坦言，面對新零售時代來臨，要做很多改變，「只有每天革自己的命」；最近東森購物與很多網紅簽約，在東森購物平台上為廠商提供的商品進行社群體驗行銷，東森購物也分潤給這些網紅，也與伊林娛樂旗下藝人合作。（編輯：郭萍英）1070313