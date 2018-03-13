東森購物攜手聲寶 號召智慧家電夥伴

（中央社記者吳家豪台北13日電）虛擬零售通路業者東森購物今天舉辦2018新零售趨勢大會，現場首次展示與家電品牌聲寶合作的智慧PAD電冰箱，期待藉此「拋磚引玉」，號召更多廠商投入智慧家電行列。

東森購物與聲寶合作的智慧PAD電冰箱，最大特色為10.1吋觸控顯示面板中增加可綁定東森購物App的功能與ETtoday新聞雲的即時新聞瀏覽功能，不僅是台灣電商與家電品牌的首度合作，也象徵東森購物跨螢邁向物聯網智慧家電。

這款冰箱新搭載的面板軟體由東森購物重新設計，可透過面板收到來自東森購物推薦的商品訊息，並且透過「一鍵購買」功能，傳遞購物簡訊到手機，消費者打開簡訊可直接連上東森購物App完成購物。