槍管雷聲大雨點小 川普向步槍協會低頭

但最新發表的政策聲明，卻著重在川普讓教師佩槍的構想上，「以確保校園安穩，就跟我們的機場、體育館和政府辦公大樓一樣」。

佛州派克蘭（Parkland）上個月14日有一名少年持半自動突擊步槍掃射校園，奪走17條人命。川普在各界施壓下，表態支持將購買突擊步槍的最低年齡從18歲提高到21歲。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國佛羅里達州校園槍擊案事發一個月，白宮續推教師佩槍計畫，卻在限制購買突擊步槍上退縮，把提高購槍年齡門檻推給各州與法院定奪，總統川普今天挨批向槍枝遊說團體低頭。

至於購槍年齡限制，聲明僅提到政府將組校園安全特別委員會，由教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）統籌。

法新社報導，新政策聲明也沒有提到白宮先前提出的另一個構想：將購槍者背景調查擴大到銷售網站與槍枝展。

然而，這份政策聲明支持國會小修法規改善聯邦和州立資料庫，以供有照業者調查背景。

這些舉措較接近全國步槍協會（National RifleAssociation）的立場。全國步槍協會是勢力強大的槍枝遊說團體，反對任何擁槍限制。

川普自己稍早推文承認，他目前沒有推動任何可以用來阻止佛州道格拉斯中學（Majory StonemanDouglas High School）血案的限制措施。

道格拉斯中學血案犯嫌克魯茲（Nikolas Cruz）19歲，2月14日持AR-15突擊步槍掃射校園，擊斃14名學生與3名大人。如果川普實施購槍限制，便可阻止這個年齡層的年輕族群購槍。

川普推文說：「至於將購槍年齡限制從18歲提高到21歲，採取行動前需先參考法庭案件與判決。各州將自行決定。局勢瞬息萬變，（說好聽一點）沒有獲得多大的政治支持。」

美國史上最慘重的3起濫射案都發生在川普首任任期內。他最近幾週與全國步槍協會主管開了兩場特別會議後，對槍管立場出現動搖，挨批望而卻步。

民主黨聯邦參議員范士丹（Diane Feinstein）說：「總統川普完全屈服於這個槍枝遊說團體。他本來願意禁止突擊步槍、支持擴大背景調查、禁止『有危險』傾向的民眾購槍、並將突擊步槍購買年齡提高到21歲，現在卻退縮了。」

范士丹稱讓教師佩槍的概念「荒唐到極點，連教師都強力反對」。

紐約州立大學科特蘭分校專研槍枝權利辯論的政治學系主任史必哲（Robert Spitzer），覺得白宮聲明不會產生任何有意義的改革。

他提到川普時說：「他的倡議基本上是雷聲大雨點小。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070313