NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大榮中學醒獅隊高中職組第3名新北校園廣告人活動起跑跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

陸刪國家主席任期限制 馬英九：外界印象不好

中央社2018/03/13 14:29
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者游凱翔台北13日電）中國人大通過修憲案，取消國家主席任期限制；前總統馬英九今天表示，講實話給外界印象不好，但從實際權力運作來說沒差別，因為中央軍事委員會主席沒有任期（限制）。

馬英九上午受邀在東吳大學演講「兩岸詐欺犯的共同管轄問題：送回大陸還是接回台灣？」，在回答中國大陸學生提問時表示，就中國大陸國家主席、中國共產黨中央委員會總書記與中央軍委看，黨最重要、其次是軍，槍桿子出政權，而黨又能指揮槍。

他說，取消國家主席連任限制，講實話給外界印象不好，但如果從實際權力運作來說沒差別，軍委主席沒任期（限制），本來就可以一直做下去。

馬英九也反問陸生看法；胡姓陸生表示，每個制度都有存在合理性，也是兩面刃，有弊端也有優越，不應盲目追捧什麼。

中華人民共和國全國人民代表大會11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，16人缺席通過憲法修正案，取消國家主席連任限制。

至於中國大陸提出惠台31項措施，馬英九表示，他一向主張兩岸交流深化及擴大，政府應檢視這些項目中，哪些可讓台灣受益而不受害。31項中，部分內容與海峽兩岸服務貿易協議一致。

人才流失問題，馬英九表示，他不擔心。台灣目前高教人才太多，甚至還去賣雞排，「賣雞排應該不需要博士吧？」如果大陸哪一省需要台灣人才，不但減少台灣問題，又能促進交流。台灣領導人要有胸襟才能帶進人才，「開放帶來興旺，閉鎖帶來萎縮」。

兩岸共打議題部分，他說，兩岸間不是國與國關係，只能比照國際法。如果比照，台灣主張「國籍原則（principle of nationality）」，要求對台籍嫌犯行使管轄權，但這些詐欺案件屬於「跨境兼跨國犯罪」，大陸除主張被害人國籍，還有領域原則，畢竟犯罪行為地在肯亞，犯罪結果地在大陸。肯亞案中，大陸的「屬地」主張較台灣方的「屬人」主張強。

他說，西元2009年簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但肯亞案這種涉及管轄權、政治敏感性較高的協議，確實超出預期。不過，目前兩岸政治氣氛低迷，他遺憾也不樂觀共打議題能否獲重視。

2016年發生肯亞電信詐騙案，有45名台灣嫌犯遭遣送到中國大陸。（編輯：李明宗）1070313

槍管雷聲大雨點小 川普向步...投資人謹慎觀望安倍醜聞 日...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan