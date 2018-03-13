美元走弱 蘋果競爭力將更強？

美元指數在過去三個月，下滑近 4%，財經部落格《Seeking Alpha》的作者指出，美元的走弱，有助於提升跨國企業蘋果的營收數字，儘管貨幣避險的支出將增加，但持續下滑的美元正使蘋果的產品在海外更具競爭力，進而提升銷售與盈收。

瑞銀的新興市場策略師 Alejo Czerwonko 指出，新興市場經濟基本面與經常帳赤字問題的改善，使得新興市場貨幣兌美元相對變強，他不認為今年美元轉強的機率很高。

此外，在美國勞工工資成長不足、聯準會升息與貿易保護政策等諸多原因影響下，美元指數在過去三個月，一路從 $94.10 下滑至約 $90。加拿大豐業銀行的首席貨幣策略師 Shaun Osbourne 認為，以過去歷史經驗來看，美國的關稅政策，對美元來說沒甚麼正面的影響。