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中央社

農漁會信用部整合 可跨行提儲行動支付

中央社2018/03/13 14:37
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）農委會從102年起推動整合農漁會信用部資訊系統，已完成101家，預計311家全數轉換於108年底完成；除降低成本、提高效率，新增跨會通提通儲、行動支付等多樣功能，對小農服務更完善。

農委會今天舉辦「農業金庫辦理農漁會資訊共同營運成果」發表會。

農金局表示，311家農漁會信用部的資訊系統，原本分屬5個共用中心及4家農會自設資訊室作業，各系統的規格、編碼方式及帳號長度不同，互相之間無法通提通儲及作業流程標準化；因此農委會從102年起輔導農業金庫建置農漁會信用部資訊共用系統。

農金局統計，從105年7月18日成功將第1家、彰化縣線西鄉農會轉換上線，到今（107）年2月底已完成101家農漁會信用部轉換上線，轉換家數達全體311家信用部的32.5%。

今天除了舉辦活動，由農委會副主委李退之頒獎表揚，農金局預計108年底311家全數轉換完成。

農金局代理局長李聰勇說，系統上線可讓每家農漁會運作成本降低、作業效率提高，不同農漁會之間可以跨會通提通儲，存戶可以拿著存摺去其他家存、提款。

他並說，加上開辦新種業務，可對農漁民提供更好的服務，例如E開戶、黃金存摺、行動網銀APP，還有今年也加入台灣PAY QR code行動支付業務，對於受到政府鼓勵發展的小農、青農來說，也提供小農及農漁商店完整便利的金融服務，相關金融服務會更加完善。

農金局補充，其中新共用系統已加入財金資訊公司台灣 Pay QR code支付平台，成為首批加入此平台的金融機構，使用台灣 Pay QR code轉帳購物免收手續費；並在106年11月14日於沃田旅店及今年1月27日在希望廣場有機及青農專區，試辦台灣Pay QR code交易，往後將推廣到各農漁會農民市集及超市。（編輯：張銘坤）1070313

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