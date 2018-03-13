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中央社

曾經受惠思回饋 新北夫婦捐救護車助離島

中央社2018/03/13 14:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）新北市蘆洲的羅三延和蔡寶玉夫婦，今天捐贈一輛救護車「三寶號」給金門醫院，感念救護車對自己和家人的照顧；夫妻倆並表示，只要有能力，「三寶2號、3號」會繼續捐下去。

羅三延和蔡寶玉從事建築業。57歲的蔡寶玉說，到目前為止共搭過4次救護車；第一次是15年前和先生、孩子到南部旅遊時急症發作，靠著救護車把她載到附近診所，才紓緩症狀。她說，當時救護車在蜿蜒山路的鳴笛聲伴隨著她的疼痛聲，到現在記憶猶新。

後來，蔡寶玉的婆婆、爸爸和媽媽都在彌留之際坐上救護車，她在車裡陪伴至親，體會到生老病死，感受到生離死別，自此她發願，「有一天我有能力時，一定要捐贈救護車」。

羅三延支持蔡寶玉，努力工作賺錢，好早日達成妻子心願。蔡寶玉說，先生幾年前就告訴她「我們可以捐了，我們可以捐了」。

不同於一般捐贈者與受贈方的地緣考量，羅三延夫婦透過新北市的好友陳志偉，與新北市頭前義消分隊分隊長簡岱東和金門縣消防局副局長王世祿牽線，促成救護車捐贈金門的義舉。金門醫院和地方人士十分感佩。

捐贈儀式在金門醫院一樓大廳舉行，金門醫院院長屠乃方表示，金門醫療資源不如台灣，但是使用救護車的頻率不低於台灣，從烈嶼轉診到金門本島，甚至後送到台灣，救護車使用非常頻繁；他感謝羅三延夫婦捐贈救護車，功德無量，允諾會用最好的設備，服務鄉親。

前來見證捐贈儀式的金門縣政府參議甯國平說，金門醫療資源確實比較匱乏，生命可貴，分秒必爭，增加一部救護車對離島民眾助益很大，感謝台灣善心人士照顧金門。

三寶號救護車配備全套急救設備，包括擔架、氧氣組、行車紀錄器、AED、藍牙等，造價新台幣200萬元。金門醫院表示，三寶號加入金門醫療行列後，金門本島和烈嶼鄉軍警醫消救護車共有18輛。

「三寶號」取自羅三延與蔡寶玉的中間名字，蔡寶玉說，希望「三寶2號、3號，繼續捐下去」；羅三延補充說，哪裡有需要，他們都會盡力協助。（編輯：李錫璋）1070313

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