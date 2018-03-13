曾經受惠思回饋 新北夫婦捐救護車助離島

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）新北市蘆洲的羅三延和蔡寶玉夫婦，今天捐贈一輛救護車「三寶號」給金門醫院，感念救護車對自己和家人的照顧；夫妻倆並表示，只要有能力，「三寶2號、3號」會繼續捐下去。

羅三延和蔡寶玉從事建築業。57歲的蔡寶玉說，到目前為止共搭過4次救護車；第一次是15年前和先生、孩子到南部旅遊時急症發作，靠著救護車把她載到附近診所，才紓緩症狀。她說，當時救護車在蜿蜒山路的鳴笛聲伴隨著她的疼痛聲，到現在記憶猶新。

後來，蔡寶玉的婆婆、爸爸和媽媽都在彌留之際坐上救護車，她在車裡陪伴至親，體會到生老病死，感受到生離死別，自此她發願，「有一天我有能力時，一定要捐贈救護車」。