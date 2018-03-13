中國國台辦港澳辦是否合併 仍有變數

（中央社台北13日電）中國國務院今天向全國人大提出機構改革方案，據傳將合併的台灣事務辦公室和港澳辦公室未見調整。不過，依國務院機構設置條例，國台辦等調整無須全國人大同意，因此是否合併仍有變數。

據中國國務院向13屆全國人大一次會議提出的國務院機構改革方案說明議案，這次改革後，除國務院辦公廳，國務院將設置組成部門26個；方案也對國務院其他機構作出調整。

香港明報此前曾引述消息報導，主管香港事務的國務院港澳辦公室將與台灣事務辦公室合併，組建國務院台港澳事務辦公室。不過中國國務院今天提出的機構改革方案中未包括報導所提的合併，再度引發外界猜想。