陸網友傳送穿山甲佳餚照 警籲勿轉發

（中央社記者黃麗芸台北13日電）警政署保七總隊近來陸續接獲民眾檢舉，有人傳送保育類動物穿山甲、熊掌等食材圖片，經查為中國大陸網友所發布，提醒民眾勿再轉發，若因此影響公共安寧者可依法辦理。

警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，今年春節期間以來，陸續接獲民眾檢舉指出，有人在網路上傳送砧板上的小鯊魚、隻手拿熊掌、臉盆中的分屍鱷魚、陳屍洗手台的穿山甲和餐桌大龍蝦等圖片，恐涉及違反野生動物保育法之嫌。

保七總隊刑警大隊說，經通知被檢舉人到案說明，同時追查上述圖片來源為中國大陸網友所發布，呼籲網友勿再轉發，以免造成社會不安。