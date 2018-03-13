NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈前世巧合？廢棄老屋與電影劇情一樣賴揆悄換2百萬座車？政院：是舊車跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

陸網友傳送穿山甲佳餚照 警籲勿轉發

中央社2018/03/13 14:40
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北13日電）警政署保七總隊近來陸續接獲民眾檢舉，有人傳送保育類動物穿山甲、熊掌等食材圖片，經查為中國大陸網友所發布，提醒民眾勿再轉發，若因此影響公共安寧者可依法辦理。

警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，今年春節期間以來，陸續接獲民眾檢舉指出，有人在網路上傳送砧板上的小鯊魚、隻手拿熊掌、臉盆中的分屍鱷魚、陳屍洗手台的穿山甲和餐桌大龍蝦等圖片，恐涉及違反野生動物保育法之嫌。

保七總隊刑警大隊說，經通知被檢舉人到案說明，同時追查上述圖片來源為中國大陸網友所發布，呼籲網友勿再轉發，以免造成社會不安。

雖然近年來民眾保育觀念普遍提升，保七總隊刑警大隊指出，依據野生動物保育法規定，保育類野生動物除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養及繁殖。

此外，民眾若散佈謠言且足以影響公共安寧者，依據社會秩序維護法規定，將處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；若對兒童及少年散布或播送有害身心健康的暴力、血腥、色情、猥褻、賭博內容或物品，處兩萬元以上10萬元以下罰鍰。

保七總隊刑警大隊提醒，請民眾要審慎檢視傳送的訊息內容，以免引發相關爭議；且保育野生動物為應盡責任，民眾勿貪圖己利、貪玩而以身試法。（編輯：李亨山）1070313

中國國台辦港澳辦是否合併 ...德商投資案遭疑一人公司 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan