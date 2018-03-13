〈台新金法說會〉新經營團隊年輕化 五虎將對外亮相

台新金控 (2887-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，由於近期該公司有較大幅度的高階人事新布局，總經理林維俊今日領軍「台新五虎將」組成的新經營團隊共同出席法說會。展望今年，強化金控第二獲利引擎，將列為今年的重點工作。

台新金控董事長吳東亮力行經營團隊年輕化，全面啟用「五年級生」擔任高階主管，今日法說會首度由「台新五虎將」組成的新經營團隊聯合主持，包括：總經理林維俊、財務長賴昭吟，及銀行子公司三大執行長，分別為：台新銀行總經理暨個人金融事業總處執行長尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，及甫於上週五才到任的金融市場事業總處執行長簡展穎。