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中央社

植電子耳持續復健 聽障正妹溝通無礙

中央社2018/03/13 14:46
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市25歲女子顏翠亭患有先天性聽障，兩歲時接受單側人工電子耳手術，並接受語言復健課程多年。大學畢業後再接受另一側人工電子耳手術，現在就算在群體聊天時都能輕鬆應對。

外型清秀的顏翠亭今天出席奇美醫學中心舉行的院內衛教宣導會，大方分享自身努力經驗與成果，希望帶給更多聽障朋友希望與目標。她說話神情自然，咬字清晰，在群體中辨識聲音來源能力正常。如果不把頭髮掀開露出機器，很難發現她是重度聽障者。

顏翠亭表示，她在兩歲時接受單側人工電子耳手術，兩歲半就開始接受語言復健治療課程，一直到高中畢業都沒有間斷。

她說，後來考上了台灣師範大學特殊教育學系，到台北讀書後有一段時間沒有繼續上課。回到台南時，老師就說她退步了一些，可見接受這樣的復健課程真的很重要。

顏翠亭表示，在接受了雙側電子耳手術後，聽到的聲音品質更細膩、純真，立體感也比較足夠，在群體中聊天時也更容易與他人溝通。先天聽障可以透過後天的努力來彌補，也希望和她類似的聽障患者能勇於面對這些挑戰。

奇美醫學中心耳鼻喉部部長林永松表示，早年電子耳的材料費用昂貴，雙側耳都接受人工電子耳手術的病人不多。政府在民國106年起試辦人工電子耳的健保給付，讓許多極重度聽障、18歲以下的病人，得以免除龐大醫療費負擔。

林永松表示，雙側人工電子耳可讓病人獲得更貼近正常的語言溝通能力，並提升聲源方位辨識。就臨床效果上來看，愈早接受人工電子耳手術並展開復健的患者，聽辨能力就會愈好，也期待更多重聽病人能擁有豐富的聽覺人生。（編輯：方沛清）1070313

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