全球資訊網29歲 創始人籲監管防網路武器化

（中央社法蘭克福12日綜合外電報導）全球資訊網創始人英國電腦科學家柏內茲李（Tim Berners-Lee）今天呼籲對強大的網路平台和社群媒體公司進行監管，以防網路被「大規模武器化」。
路透社報導，柏內茲李在全球資訊網（World WideWeb，WWW）29歲生日這天發出公開信說，網路世界如今由一批「新的守門員」主宰，控制各種想法和意見的傳播。
他寫道：「事實上，權力集中在極少數企業手上，使得網路可能遭大規模武器化。」
柏內茲李說：「近年來，我們在社群媒體平台看見陰謀論的趨勢，假的推特和臉書帳號引發社會緊張局勢，外部人士干預選舉，罪犯也竊取了大量個資。」
62歲的麻省理工學院（MIT）教授柏內茲李發表上述言論之際，有些歐洲政府祭出法律行動，以遏止「假」新聞和仇恨言論，他們擔心這些內容正在侵蝕國家民主的根基。
德國今年元旦上路的法律規定，網路平台若未在24小時內移除違法的仇恨言論，將面臨高達5000萬歐元（6200萬美元）罰款。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也計畫立法，授權法官在選戰期間下令移除假新聞。
在布魯塞爾，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）已告知網路平台，必須在接獲通知的一個小時之內，設法移除激進內容，否則法律將迫使他們這麼做。
柏內茲李認為：「針對社會目標的法律或法規架構可能有助緩解這些問題。」
柏內茲李也對大型網路平台處理用戶資訊以精準投放廣告的方式表達關切，他說，企業利益與網路公民間必須取得平衡。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070313