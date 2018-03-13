全球資訊網29歲 創始人籲監管防網路武器化

（中央社法蘭克福12日綜合外電報導）全球資訊網創始人英國電腦科學家柏內茲李（Tim Berners-Lee）今天呼籲對強大的網路平台和社群媒體公司進行監管，以防網路被「大規模武器化」。

路透社報導，柏內茲李在全球資訊網（World WideWeb，WWW）29歲生日這天發出公開信說，網路世界如今由一批「新的守門員」主宰，控制各種想法和意見的傳播。

他寫道：「事實上，權力集中在極少數企業手上，使得網路可能遭大規模武器化。」

柏內茲李說：「近年來，我們在社群媒體平台看見陰謀論的趨勢，假的推特和臉書帳號引發社會緊張局勢，外部人士干預選舉，罪犯也竊取了大量個資。」