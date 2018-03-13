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騰訊下周三曬業績 逾9成券商看好 平均目標價490

鉅亨網2018/03/13 14:54
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股王騰訊 (0700-HK) 將於下周三 (21 日) 公佈全年業績，綜合 30 家中外券商的平均目標價為 490.6 元 (港元，下同)，評級「買入」或「跑贏大盤」的券商占超過 9 成，包括交銀國際及中金公司。

據《香港經濟日報》報導，交銀國際 (3329-HK) 互聯網行業分析師穀馨瑜指出，騰訊近期斥資 10.9 億美元投資大陸視頻平台鬥魚及虎牙，有助擴展其文化娛樂全產業鏈的佈局，一方面可形成創新的社交環境，另一方面可透過直播平台提升旗下遊戲活躍度及知名度，尤其是鬥魚及虎牙皆屬於每月活躍用戶 (MAU) 超過 1500 萬人的大陸視頻「第一梯隊」。該行維持騰訊 535 元目標價，潛在升幅 16.3%。

中金公司 (3908-HK) 互聯網行業分析師吳越亦指，騰訊加碼投資視頻平台只是優化遊戲生態系統的開端，意味相信騰訊會再有後續投資，故設目標價 540 元，以基本情況預測計，與瑞信並列「最牛」的大型券商。

騰訊同步擴展影視行業的版圖，近日斥 33.2 億元人民幣收購電影製作公司新麗傳媒 27.6% 股權。新麗傳媒近年急速冒起，代表作有影星彭于晏及余文樂主演的《悟空傳》。

另外，全球最大網上音樂串流服務商 Spotify 計畫 4 月初在紐交所掛牌，目前在私人市場估值達 226 億美元 (約 1770 億港元)，以騰訊持股 7.5% 計算，持股市值達 133 億港元。

以 2 月初低點開始的反彈浪計，騰訊已經突破黃金比率 0.764 倍最後一關 (458 元)，下一關劍指 1 月中所創的歷史高位 476.6 元。騰訊昨 (12) 日上漲 2.9%，收報 460 元，與歷史高位相差 3.6%。今 (13) 日截至上午 2:15，騰訊股價來到 460 元，與昨日收盤持平。

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