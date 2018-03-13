發揚蛙人兩棲精神　李智澤挑戰有機友善農耕

「蛙人」精神果真不凡，高樹農友李智澤兩棲部隊退役後，從事過「保鑣」及電子業，在因緣際會之下，由台中到高樹鄉承租2.2公頃農地種植有機農作，務農也需有專業，耕作高難度的有機農業花下不小心血，起先連連賠錢，以蛙人耐操的毅力成功種植鳳梨、檸檬、香蕉、芒果、南瓜，更申請到有機加工驗證，農糧署南區分署長姚志旺，專程到農園鼓勵。

分署長姚志旺表示，44歲的李智澤軍中服役於兩棲部隊，也就是「蛙人」，兩棲部隊訓練過程相當辛苦，需咬緊牙關衝破險境，方能達成任務，李智澤抱著蛙人耐力與毅力從農，到高樹務農完全是意外，退伍後在大企業公司擔任老闆的隨扈，俗稱「保鑣」，因公司從事電子業，離職後自行創業變成公司的下游廠商，某次聚會，聽朋友說種有機農作有很好的收入，於是在偶然機會下到高樹鄉租2.2公頃的田地。