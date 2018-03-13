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發揚蛙人兩棲精神　李智澤挑戰有機友善農耕

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/13 15:08
▲高樹農友李智澤以蛙人耐操的毅力，成功申請到有機加工驗證。（圖／農糧署提供）
▲高樹農友李智澤以蛙人耐操的毅力，成功申請到有機加工驗證。（圖／農糧署提供）

「蛙人」精神果真不凡，高樹農友李智澤兩棲部隊退役後，從事過「保鑣」及電子業，在因緣際會之下，由台中到高樹鄉承租2.2公頃農地種植有機農作，務農也需有專業，耕作高難度的有機農業花下不小心血，起先連連賠錢，以蛙人耐操的毅力成功種植鳳梨、檸檬、香蕉、芒果、南瓜，更申請到有機加工驗證，農糧署南區分署長姚志旺，專程到農園鼓勵。

分署長姚志旺表示，44歲的李智澤軍中服役於兩棲部隊，也就是「蛙人」，兩棲部隊訓練過程相當辛苦，需咬緊牙關衝破險境，方能達成任務，李智澤抱著蛙人耐力與毅力從農，到高樹務農完全是意外，退伍後在大企業公司擔任老闆的隨扈，俗稱「保鑣」，因公司從事電子業，離職後自行創業變成公司的下游廠商，某次聚會，聽朋友說種有機農作有很好的收入，於是在偶然機會下到高樹鄉租2.2公頃的田地。


▲農糧署分署長姚志旺專程到高樹，鼓勵「蛙人農夫」李智澤，持續在有機農業發展。（圖／農糧署提供）

李智澤沒有務農背景，進入農業就是要種有機，因門外漢只好向老農及專家請益，種鳳梨、檸檬、香蕉、芒果及南瓜等，一開始沒經驗確實賠了不少錢，但累積了經驗，現在有機蔬果除通路及宅配外，部份留下來加工，申請到有機加工驗證，雖一次性加工，但天然不加其他調味料的鳳梨亁、芒果乾風味獨特且香氣十足，曾有國外一次下一貨櫃訂單，因產品還在開發中，先求品質與產量穩定後再外銷。

姚志旺強調，李智澤用蛙人精神經營有機農業，農場也取名和蛙人有關的「海龍有機農場」，從生疏到熟練，將積蓄全投入農場，雖艱辛但他不放棄，希望在有機農業的路上繼續發展。

關鍵字李智澤蛙人兩棲海龍
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