台股盤後－外資認錯 大立光重回4000 鴻家軍強勢

台股今 (13) 日在蘋果股價創高帶動下，蘋概股強勢反彈，其中股王大立光重回 4000 元大關，鴻家軍也延續強勢格局，由臻鼎 - KY 領軍強攻，帶動印刷電路板族群走揚，顯卡族群同樣回神，台積電則力抗客戶可能合併利空，推升指數開高走高，終場以最高點 11095.63 點作收，上漲 93.53 點，成交值 1304.63 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也持續開高震盪，終場上漲 1.09 點，以 153.33 點作收，成交值 384.22 億元。

台股類股漲多於跌，漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.8%，玻陶、電子零組件、光電、油電燃氣、建材營造等漲幅也均超過 1%，電子通路、其他電子、生醫、貿易百貨、汽車、資訊服務、電腦設備、水泥、其他類、化學生醫、紡織、食品、鋼鐵、通信網路、電器電纜、化學、金融、電機機械、觀光等也均收黑。