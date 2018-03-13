考量民調檔期 藍新北初選結果4/6公布

國民黨組發會擬妥解決方案，上午邀登記參選的前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽、前新北市副市長侯友宜協調。周錫瑋與金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表參加；會議由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持。

國民黨新北市黨部昨天召開新北市長黨內初選協調會，針對初選完成時程由3月25日延後到4月8日、是否舉辦全國電視政見說明會、6場地方集會式政見說明會等爭議，交由黨中央協調決定。

（中央社記者謝佳珍台北13日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，新北市長黨內初選，配合民調公司檔期，4月3、4、5日3天進行全民調，4月6日上午在新北市黨部拆封民調結果，人選出爐。

李哲華會後表示，4月6日民調結果拆封後，新北市黨部會將勝出人選提報黨中央，經中央提名審核小組送中常會通過後，確定新北市長提名人選。

初選完成時間延至4月6日的考量，李哲華指出，原先新北市黨部規劃3月25日完成初選作業，但因黨中央核定的7家民調公司，有3家於3月底進行桃園市長初選民調，詢問其他4家，只剩4月3、4、5日檔期。

李哲華說，新北市長初選將舉辦4場地方集會式政見說明會、3集電視政見說明會；電視政見說明會採委託地方台，以錄影播放方式辦理。

此外，為布局金門縣長選戰，國民黨中央提名協調小組明天上午將邀黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍與李應文協調，採個別聽取意見方式進行。

是否不再禮讓無黨籍的金門縣長陳福海，李哲華說，目前先不考慮陳福海，先聽黨內有意參選者的想法。（編輯：李淑華）1070313