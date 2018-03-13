姜福慧返鄉務農　砍檳榔搭網室種紅薑花

曾在藥廠及肥料公司上班的內埔青農姜福慧，5年前返鄉把家中6分多的檳榔砍除，搭網室種植耐陰的紅薑花及黃椰子等葉材類花卉供應內外銷市場，不僅收入高於上班，也能就近照顧家庭，更與社區同為農業努力的朋友結合產業成為社會企業。

姜福慧乍看名字以為是女生，其實他是一位45歲的大男生，他說，父母親取名是從經書佛理而來，希望他「福慧雙修」，從小在農村長大，跟著父母親耕田。姜福慧表示，因長輩年紀漸長，家裏的田地需要人管理，於是辭去工作回來幫忙，朋友介紹他種有經濟性的觀葉作物黃椰子及紅薑花，但最好是搭網室，他說因姓「姜」，對薑花特別有好感，說服長輩把原來檳榔樹砍除，將工作所積蓄60幾萬全投注下去，先搭了6分地種黃椰子及薑花，另外5分地的紅薑花是種在檳榔樹下。