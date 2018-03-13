姜福慧返鄉務農　砍檳榔搭網室種紅薑花

曾在藥廠及肥料公司上班的內埔青農姜福慧，5年前返鄉把家中6分多的檳榔砍除，搭網室種植耐陰的紅薑花及黃椰子等葉材類花卉供應內外銷市場，不僅收入高於上班，也能就近照顧家庭，更與社區同為農業努力的朋友結合產業成為社會企業。
姜福慧乍看名字以為是女生，其實他是一位45歲的大男生，他說，父母親取名是從經書佛理而來，希望他「福慧雙修」，從小在農村長大，跟著父母親耕田。姜福慧表示，因長輩年紀漸長，家裏的田地需要人管理，於是辭去工作回來幫忙，朋友介紹他種有經濟性的觀葉作物黃椰子及紅薑花，但最好是搭網室，他說因姓「姜」，對薑花特別有好感，說服長輩把原來檳榔樹砍除，將工作所積蓄60幾萬全投注下去，先搭了6分地種黃椰子及薑花，另外5分地的紅薑花是種在檳榔樹下。
▲內埔青農姜福慧返鄉務農，砍檳榔樹搭網室種紅薑花及黃椰子等花卉供應內外銷市場。（圖／農糧署南區分署提供）
黃椰子不難照顧，只要排水順暢，注重肥培管理，葉片就能翠綠開展，每天一早剪葉片，一天可以採個1000片上下，分級後交給集貨場送到市場拍賣，價格滿穩定。
紅薑花是熱帶作物，非常適合屏東氣候生長，長年生作物，注意排水及施肥，經常修剪枯枝落葉，注意通風，少有病蟲害，紅薑花有喜氣感覺，所以逢年過節，消費者會特別選購。他打算說服父母親，也把檳榔砍除，搭網室來管理薑花，這樣產量能更穩定，更能控制到品質。
兩種作物一年四季都能生產，姜福慧離開職場，重新踏入熟悉的農業，用不同經營方式，以高經濟花卉取代傳統檳榔，自創「小薑花材」品牌，與在地社區農業朋友組成農村社會企業，為村庄部落帶來商機。