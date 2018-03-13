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財經

土銀今年衝5大業務　並盼再增資百億

記者顏真真／台北報導2018/03/13 15:27
▲土地銀行舉行新春記者會，董事長凌忠嫄（右四）也宣示今年5大業務重點。 （圖／記者顏真真攝，2018.3.13）
▲土地銀行舉行新春記者會，董事長凌忠嫄（右四）也宣示今年5大業務重點。 （圖／記者顏真真攝，2018.3.13）

台灣土地銀行13日舉行新春記者會，董事長凌忠嫄也宣示今（2018）年5大經營策略，並將持續進行債券投資，目前30億元左右的台股部位，也將選擇績優、高殖利率及波動相對較小的股票布局。

凌忠嫄表示，2017年土銀在建築放款、房屋貸款、不動產信託、不動產證券化等多項業務上持續保持市占第二，並已連續7年稅前盈餘突破百億元，預算盈餘達成率高達132%，2017年對土銀來說仍是豐收的一年。

展望今年，凌忠嫄也提出5大經營策略方針，首先，要深耕強化土建融核心業務。她說，土銀是土地專業的銀行，過去一直以土建融業務為主，這也是土銀的核心業務，未來核心業務還是要繼續深耕強化，從政策性貸款延伸，包括新南向、五加二產業及都更融資等。

第二是創造多元化收入來源。凌忠嫄表示，過去土銀較偏重利息收入，非利息收入比例偏低，希望未來可有所成長，可延伸的業務也很多，像是信託、證券、個人房貸、消費金融、財富管理及數位金融等業務，這部分可創造土銀非利息收入，希望朝多元化發展，並將進行資產合理配置，創造更多的收益。

同時，土銀也要深化海外據點及營運。她指出，去年金管會核准土銀2個分行和2個辦事處，目前土銀海外共有7個據點，但相對其他金融機構真的是比重相對偏低，海外收入占比與其他金融機構也相對偏低，國內金融市場是相當競爭，希望透過新南向政策等，把土銀觸角往延伸，創造收益。

土銀亦要強化數位金融。凌忠嫄說，土銀客戶年齡層偏高，數位金融使用需要極力推廣，將持續推出各項新種行動金融服務，尤其2017年行動支付熱潮席捲全台，土銀同步推出金融卡雲支付（HCE）金融卡及 QR Code 行動支付等行動支付業務，希望以多元化創新服務爭取更多客群，並創造客戶黏住度，透過大數據分析，深入經營重點客戶。

土銀也會持續推動企業社會責任，將持續紮根栽培體育選手，土銀長期培育的體育項目包括羽、網球項目，對體育活動給予實質贊助。

此外，土銀透露，目前台股部位約30億元左右，會選擇績優、高殖利率及波動相對小股票布局。在外幣債券部分，除美國公債外，還有金融債及一般公司債，今年也會持續布局，預計今年會持續成長，預估金額約200億元左右。

凌忠嫄也提到，要感謝唯一股東財政部過去2年提供盈餘轉增資的空間，但受到營利事業所得稅稅率提高到20%、法定盈餘公積和特別盈餘公積，加上拓展海外市場資本適足率要求又更高，擬在2019年編列預算時擬請財政部再增資100億元。

關鍵字財政部土地銀行增資數位金融台股債券
談房市　土銀董座認為這個是關鍵千億投資案遭起底　投審會還沒收到

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