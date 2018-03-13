土銀今年衝5大業務　並盼再增資百億

台灣土地銀行13日舉行新春記者會，董事長凌忠嫄也宣示今（2018）年5大經營策略，並將持續進行債券投資，目前30億元左右的台股部位，也將選擇績優、高殖利率及波動相對較小的股票布局。

凌忠嫄表示，2017年土銀在建築放款、房屋貸款、不動產信託、不動產證券化等多項業務上持續保持市占第二，並已連續7年稅前盈餘突破百億元，預算盈餘達成率高達132%，2017年對土銀來說仍是豐收的一年。

展望今年，凌忠嫄也提出5大經營策略方針，首先，要深耕強化土建融核心業務。她說，土銀是土地專業的銀行，過去一直以土建融業務為主，這也是土銀的核心業務，未來核心業務還是要繼續深耕強化，從政策性貸款延伸，包括新南向、五加二產業及都更融資等。