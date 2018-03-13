歐股盤前─市場關注美2月CPI數據 指數期貨走揚

美國週二 (13 日) 將公布 2 月份消費者物價指數(CPI)，市場持續關注；歐股盤前，主要指數期貨走揚。
台北時間週二下午 3 點 12 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲 0.54%，英國 FTSE 指數期貨漲 0.12%，德國 DAX 指數期貨漲 0.73%，法國 CAC 40 指數期貨漲 0.36%。
美國 2 月非農就業人口增加 31.3 萬，但平均時薪月增 0.1%、年增 2.6%，有放緩現象，呈現不冷不熱的「金髮女孩經濟」(Goldilock)；外界認為，此一數據將舒緩通膨上升的憂慮，讓聯準會 (Fed) 得以緩慢升息。
市場預估，CPI 年增率可望由 1 月的 2.1%，增至 2.2%，核心 CPI 將持平於 1.8%。
美國總統川普的「鋼鋁重稅」措施前景不明，導致週一美股道瓊工業指數、標普 500 指數收跌；那斯達克指數則因科技股走高而收漲。
週一，歐股泛歐 Stoxx 600 指數收漲 0.3%，德國 DAX 指數收漲 0.6%，法國 CAC 40 指數小幅收漲 0.04%，英國 FTSE 指數下跌 0.1%。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>