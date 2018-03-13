歐股盤前─市場關注美2月CPI數據 指數期貨走揚

美國週二 (13 日) 將公布 2 月份消費者物價指數(CPI)，市場持續關注；歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週二下午 3 點 12 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲 0.54%，英國 FTSE 指數期貨漲 0.12%，德國 DAX 指數期貨漲 0.73%，法國 CAC 40 指數期貨漲 0.36%。

美國 2 月非農就業人口增加 31.3 萬，但平均時薪月增 0.1%、年增 2.6%，有放緩現象，呈現不冷不熱的「金髮女孩經濟」(Goldilock)；外界認為，此一數據將舒緩通膨上升的憂慮，讓聯準會 (Fed) 得以緩慢升息。