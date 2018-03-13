銀監保監合一 陸學者：重視防風險創新步伐放緩

中國金融業分業監管的格局原為「一行三會」，即中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會這四家金融管理和監督部門的簡稱。

（中央社記者陳家倫上海13日電）中國銀監會、保監會將整併，學者認為，整併的邏輯在於銀行、保險對防風險的要求相較證券來說是高的。這波金融機構改革也凸顯防風險成重中之重，創新開放的步伐放緩。

為何是銀監會與保監會先合併，陳波指出，銀行與保險的資金來源有一大部分是個人，老百姓在存錢、買保險時，願意承受風險的等級是低的，從這個角度來看，這兩個機構的監管要求會比較類似。

陳波表示，先前專家團內部的討論與外界更多呼籲的是將「三會合一」成一個「超級監管機構」，這樣的改革方式會與其他已開發國家較類似。而今選擇先將銀監會與保監會合併，背後意涵是「分步走、謹慎改革」。

他指出，銀監會與保監會合一，也對過去類似安邦保險非理性海外併購的亂象開出第一槍。此外，也體現中共第19次全國代表大會以後對金融改革的態度，即「創新、開放步伐放緩，而更多地實現有自信的管制」。（編輯：周慧盈）1070313