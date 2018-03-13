台新金股利政策 維持股票多於現金

（中央社記者田裕斌台北13日電）台新金控今天召開法人說明會，總經理林維俊表示，今年股利政策與去年相同，股票股利約占55%、現金股息約占45%。
法人估計，以股利發放率9成計算，今年台新金每股可望配出1.035元，恐創近3年偏低的水準，其中包括現金股息約0.466元、股票股利約0.569元。
林維俊表示，對於今年景氣持審慎樂觀的看法，目前還沒有發現黑天鵝可能出現的跡象，且美國升息對台新金獲利有正面助益，預估每升息1碼(0.25個百分點)，台新金獲利可增加新台幣1700萬元。
台新金去年稅後純益130.61億元、年增14.6%、每股稅後純益(EPS)1.15元，股東權益報酬率(ROE)9.61%、資產報酬率(ROA)0.8%，金控資本適足率(CAR)124.9%、銀行資本適足率(BIS)14.2%、逾放比0.22%、備抵呆帳覆蓋率578.7%、放款覆蓋率1.3%。
台新金表示，去年主要獲利來源台新銀行占金控獲利達81%，核心業務去年同步成長，包括淨利息收入年增4.1%、淨手續費收入年增4.5%、投資及交易收入年增7.7%；其中，淨手續費收入除了法人金融出現衰退外，財富管理、信用卡貢獻分別成長4.4%、9.8%，證券端因合併大眾證券發揮綜效，手續費貢獻度大幅成長119.7%。
台新金預估，今年主要業務依舊維持成長動能，其中以中小企業放款可望成長超過15%，最為強勁，消費金融放款及財富管理業務也可望有5%至15%的成長。(編輯：陳永昌) 1070313