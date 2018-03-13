台新金股利政策 維持股票多於現金

（中央社記者田裕斌台北13日電）台新金控今天召開法人說明會，總經理林維俊表示，今年股利政策與去年相同，股票股利約占55%、現金股息約占45%。

法人估計，以股利發放率9成計算，今年台新金每股可望配出1.035元，恐創近3年偏低的水準，其中包括現金股息約0.466元、股票股利約0.569元。

林維俊表示，對於今年景氣持審慎樂觀的看法，目前還沒有發現黑天鵝可能出現的跡象，且美國升息對台新金獲利有正面助益，預估每升息1碼(0.25個百分點)，台新金獲利可增加新台幣1700萬元。