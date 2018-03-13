NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈賴揆悄換2百萬座車？政院：是舊車台積設備創意賽開跑　冠軍獎60萬跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

台新金股利政策 維持股票多於現金

中央社2018/03/13 15:21
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北13日電）台新金控今天召開法人說明會，總經理林維俊表示，今年股利政策與去年相同，股票股利約占55%、現金股息約占45%。

法人估計，以股利發放率9成計算，今年台新金每股可望配出1.035元，恐創近3年偏低的水準，其中包括現金股息約0.466元、股票股利約0.569元。

林維俊表示，對於今年景氣持審慎樂觀的看法，目前還沒有發現黑天鵝可能出現的跡象，且美國升息對台新金獲利有正面助益，預估每升息1碼(0.25個百分點)，台新金獲利可增加新台幣1700萬元。

台新金去年稅後純益130.61億元、年增14.6%、每股稅後純益(EPS)1.15元，股東權益報酬率(ROE)9.61%、資產報酬率(ROA)0.8%，金控資本適足率(CAR)124.9%、銀行資本適足率(BIS)14.2%、逾放比0.22%、備抵呆帳覆蓋率578.7%、放款覆蓋率1.3%。

台新金表示，去年主要獲利來源台新銀行占金控獲利達81%，核心業務去年同步成長，包括淨利息收入年增4.1%、淨手續費收入年增4.5%、投資及交易收入年增7.7%；其中，淨手續費收入除了法人金融出現衰退外，財富管理、信用卡貢獻分別成長4.4%、9.8%，證券端因合併大眾證券發揮綜效，手續費貢獻度大幅成長119.7%。

台新金預估，今年主要業務依舊維持成長動能，其中以中小企業放款可望成長超過15%，最為強勁，消費金融放款及財富管理業務也可望有5%至15%的成長。(編輯：陳永昌) 1070313

銀監保監合一 陸學者：重...買特斯拉辦車貸 這族群居多

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan