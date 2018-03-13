2月美企庫藏股回購率創歷史新高 股東報酬率高於10

追踪企業庫藏股的分析機構 TrimTabs 宣稱，美股庫藏股規模從今年 1 月份的 599 億美元跳至 2 月份的 1537 億美元，也刷新了原本 2015 年 4 月紀錄保持的 1330 億美元。同時，庫藏股的回購自 2017 年 7 月開始，以連續 5 個月的成長邁進。「如果速度保持不變，今年的數量將會比過去十年以前的所有年份的總數都要多」。

《Investing.com》報導，2018 年在紐約證券交易所 NYSE 上市的公司，正以迄今未見的速度回購自家公司的庫藏股，並且今年公開發行的公司庫藏股量也到達了歷史新高。

美股庫藏股回購規模 / 圖：ZeroHedge

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 上週公布的一份研究報告也同意這樣的說法，據摩根大通報告顯示，S&P500 企業的庫藏股規模，預計將在 2018 年飆至歷史新高至 8000 億美元，遠高於 2017 年的 5300 億美元水位。

小摩報告還提道，「如果公司將總支出率提高到與上個週期類似的水平，並向股東返還高於 100% 的利潤（現在為 83%），那麼市場還會有進一步上調的空間」。

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 首席美股分析師 David Kostin 的分析也類似，表明美股庫藏股回購率將提升。然而，Kostin 的預測較保守，預計今年庫藏股回購量達 6500 億美元。

庫藏股回購率將創新高 / 圖：Investing

庫藏股不但可以鞏固股價，也提升了大股東的報酬率。據 JPM 的數據顯示，今年近一半的庫藏股都因美國總統川普的稅改案所導致。除了稅改後的減稅，海外資金流回美國也是稅改案的重要政策之一。

S&P 500 企業中，約 44% 的公司表示計劃將部份稅收收益再度投資於資本支出或工資，而 28% 的企業表示他們會利用這些多出來的資金增加股東報酬率，摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 在最近的分析中發現企業將花費約 43% 的資金在庫藏股及股利上，而在資本支出和勞動力方面的花費約 30%。

美國反對黨民主黨人指控，美稅改案只是圖利企業及大股東的手段之一，並非改善基層員工的生活。

但新任聯準會 Fed 主席鮑威爾 Powell 在上個月的國會證詞中則表示，退回給股東的錢，到時候還是會回到更廣泛的經濟體中。但鮑威爾的這項說法，恐怕無法在短期內給予數據上的證實。反觀更重要的是，近期的庫藏股量可給近 9 年來的牛市帶來刺激，延長美股牛市的時間。

根據聯準會的資金流量數據顯示，自 2009 年以來，庫藏股早已是美股的最大買主。瑞信 (CS-US) 的新資料也顯示，9 年來非金融 (如企業本身) 購買的美證券量已達 3.3 兆美元，相當於美股市值的 18% 之多。基金和 ETF 的買入凈值才達 1.6 兆美元。相比之下，散戶和機構（含保險公司和養老基金）在同一時期分別賣出了 6720 億美元及 1.2 兆美元的股票量。代表自 2009 年以來，股票的最大買主為企業本身。

非金融機構為庫藏股的最大買主 / 圖：investing

著名 Artemis 對沖基金經理 Christopher Cole 最近就警告，如美股庫藏股量下滑，市場波動率將會回升。

Christopher Cole 表示：「庫藏股是低波動率的主要因素，因為大量價格不敏感的買家 (企業本身) 總是準備好購買自家股票。股票回購導致波動性降低，流動性降低，從而激勵更多的庫藏股，進一步激勵被動以及所有形式的波動性較小的系統性策略」。

Christopher Cole 認為，這就像蛇吃自己的尾巴一樣，市場不可能無限期地依靠庫藏股來維持成長，隨著升息循環的進行，公司債務水平上升和利息支出上升，將停止企業的庫藏股回購，為未來的熊市埋下伏筆。

雖然華爾街目前為美股牛市的短期受益者，但持續的庫藏股購買進，估計將促使下一次的股市跌幅更深、更重。