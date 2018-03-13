創意影像說故事　新北校園廣告人活動起跑

新北市秘書長許育寧表示，「新北校園廣告人」是讓年輕人展現創意、實現夢想的平台，去年參賽學生展現豐沛創意以及對於影像創作的熱忱。今年市府持續鼓勵年輕人用影像去探索、發掘城市的美好，首次與智威湯遜、聯廣傳播集團、雪芃廣告，及《小時光麵館》製作公司華苑映創等4家廣告公司合作，讓參賽同學在廣告、影像創作路上有更多的收穫。

鼓勵年輕人發揮創意，用影像說故事，新北市新聞局即日起至5月4日舉辦「2018新北校園廣告人創意影片徵件活動」，活動首獎15萬元，總獎金額40萬元，歡迎廣告新秀來挑戰！

新北市新聞局局長張其強表示，為讓年輕人有更多的發揮空間，這次的活動主題為「#Hashtag新北」，邀請年輕人挑戰最有創意的新北Hashtag，學生可從自己的生活經驗出發，找出足以代表新北的關鍵字、標籤，並結合市府政策，用影像拍出屬於年輕世代的新北特色。

今年賽制還比照業界提案模式，即日起至5月4日徵求2分鐘內影音履歷，同學可於影音履歷中展現創意介紹團隊與影片構想，初選將選出前30名參與複選面試，再擇優選出10名進入影像工作坊，接受廣告大師面對面指導，最後作品由專家評選出前3名及評審特別獎1名。

此外，為增進參賽者的行銷實戰力，今年還新增「社群行銷獎」1名，鼓勵參賽者發揮行銷力將自己的作品推廣出去，可透過積極的社群經營，例如：臉書、IG分享數、Youtube觀看數及網路票選來爭取獎項。