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為高雄創造觀光產值　高雄港首度1天泊靠2艘國際郵輪

記者黃守作／高雄報導2018/03/13 15:45
▲高雄港首度1天泊靠2艘國際郵輪。(圖／記者黃守作攝，2018.03.13)
▲高雄港首度1天泊靠2艘國際郵輪。(圖／記者黃守作攝，2018.03.13)

高雄港於今(13)天首度1天泊靠2艘國際郵輪，台灣港務公司、高雄市政府海洋局、觀光局等單位，共同齊心協力，提供高雄旅遊諮詢、交通接駁及外幣兌換等各項服務，以營造高雄郵輪碼頭最舒適友善的通關及旅客接待環境。

今天泊靠高雄港的2艘國際郵輪，為9.1萬噸級的千禧號及5萬噸級的諾帝卡號郵輪，將為高雄帶來約6000進出港郵輪旅客人次，而依據交通部調查搭乘郵輪來台旅客每人每天平均消費100美金計算，初步估計1天就可為高雄創造約30萬美金的觀光產值。

台灣港務公司表示，隸屬菁英郵輪的千禧號「菁英千禧號」於2000年6月17日下水，於2012年翻新，引進多項大受歡迎的設備，包括艙房的水療設施、特色餐廳Blu及Qsine、充滿時代感的網路咖啡廳Celebrity iLounge 及獨特的馬天尼酒吧及Crush酒吧，此次載有2100多位客人，加上900多位船員，將帶來3000位左右觀光人潮。

而隸屬大洋郵輪的諾蒂卡號可說是五臟俱全，泳池、健身室、劇院、圖書館、網路中心及賭場等無一或缺，更可找到美國高檔水療中心Canyon Ranch SpaClub，郵輪上選用優質Versace餐具的餐飲設施，是因為擔任大洋郵輪廚藝總監的法籍名廚Jacques Pepin，曾是3位法國總統的私人主廚，由他帶領的團隊，使大洋郵輪獲得海上最佳美食榮譽。

關鍵字高雄港菁英千禧號諾蒂卡號
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