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統一發票兌領獎更便利 明年官方版App上線

中央社2018/03/13 15:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北13日電）民眾兌領發票獎金可望更便利。財政部明年將推出官方版統一發票兌獎app，24小時都可以兌獎，且包括連鎖超商、基層金融機構等單位，皆加入獎金兌換行列，但郵局以後不提供兌領獎服務。

財政部長許虞哲明天將赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢。根據業務報告內容，財政部明年將推出官方版的統一發票兌獎app，且包含連鎖超商、基層金融機構等單位，皆可望加入兌領獎行列，兌獎據點由目前逾千處，增至1萬2968處。由於超商24小時營業，民眾兌領獎可望更方便，也能確保兌獎權益。

而根據財金資訊公司表示，郵局提供發票兌領獎服務，將在今年底到期，但郵局認為兌領獎服務不賺錢，有意提高手續費，且目前郵局的發票中獎清冊，都是由人工建置，中獎資料庫難以數位化，因此財政部也未與郵局續約。明年起民眾發票中獎，已不能再到郵局兌領獎金。

在金融機構方面，目前第一銀行、彰化銀行、農業金庫、農漁會信合社等基層金融機構，已表態願意加入發票兌領獎服務，民眾只要下載官方兌獎app，與金融機構指定帳戶對接後，消費存入app的無實體發票，皆可自動對獎，中獎後可將獎金直接匯入得獎者帳戶，等於24小時都可以即時兌領獎。

至於四大超商、美廉社、全聯等連鎖商店，可兌領中獎金額在1000元以下的發票，金融機構則沒有金額限制。但四大超商考量夜間金流管控，初期規劃深夜11點至隔日早上9點，暫不開放兌領現金。（編輯：黃國倫）1070313

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