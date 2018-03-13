印度是全球武器最大進口國 主要來自俄美

（中央社記者康世人新德里13日電）瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表最新報告顯示，印度仍是世界上最大武器進口國，從2013到2017年的5年間，印度武器進口量占全球武器總進口量的12%。

報告指出，印度在2008到2012年及2013到2017年的兩個5年間，武器進口量都成長24%。

此外，報告說，從2013到2017年期間，印度從俄羅斯進口的武器占整體進口武器的62%，俄羅斯是印度武器進口的最大來源國。

這份報告資料顯示，2008到2012年及2013到2017年的兩個5年間，印度從美國進口武器巨幅成長557%，美國成印度第二大武器供應國，占印度整體武器進口量的15%。印度第三大武器供應國是以色列，占整體的11%。