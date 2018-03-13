印度是全球武器最大進口國 主要來自俄美

（中央社記者康世人新德里13日電）瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表最新報告顯示，印度仍是世界上最大武器進口國，從2013到2017年的5年間，印度武器進口量占全球武器總進口量的12%。
報告指出，印度在2008到2012年及2013到2017年的兩個5年間，武器進口量都成長24%。
此外，報告說，從2013到2017年期間，印度從俄羅斯進口的武器占整體進口武器的62%，俄羅斯是印度武器進口的最大來源國。
這份報告資料顯示，2008到2012年及2013到2017年的兩個5年間，印度從美國進口武器巨幅成長557%，美國成印度第二大武器供應國，占印度整體武器進口量的15%。印度第三大武器供應國是以色列，占整體的11%。
分析印度大量進口武器的原因，SIPRI研究員魏士曼（Siemon Wezeman）說：「印度一方面與巴基斯坦，另一方面與中國局勢緊張，持續推升印度對仍然無法自行製造大型武器的需求。」
相較之下，魏士曼指出，中國逐漸變得有能力自製武器，且持續透過武器供應，加強與巴基斯坦、孟加拉及緬甸的關係。
有趣的情況是，儘管巴基斯坦與印度的局勢持續緊張，且雙方在邊界衝突不斷，但根據這份報告，巴基斯坦在2008到2012年及2013到2017年的兩個5年，武器進口量反而下滑36%。
巴基斯坦在2013到2017年武器進口量占全球總量的2.8%，其中從美國進口武器的數量比2008到2012年期間下滑76%。
巴基斯坦從美國進口武器下滑，應與美國不滿巴基斯坦反恐力道不足，持續成為恐怖組織的天堂，以及因應中國軍力擴張之下，需要拉攏印度成為區域盟友，在顧慮印度感受，而對巴基斯坦出口武器更加謹慎等區域局勢變化因素有關。（編輯：陳惠珍）1070313