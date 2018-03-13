高中排球聯賽 豐商挑戰5連霸

（中央社記者龍柏安台北13日電）106學年度HVL高中排球聯賽，15日在台北市立大學體育館（天母校區）點燃戰火，今年最大賣點之一就是男子組台中豐原高商，能否完成史無前例的5連霸。

豐商過去4季都拿下男子組冠軍，今年他們依舊來勢洶洶，除了聯賽迄今未嚐敗績，還拉出跨季37連勝，本季他們打遍大大小小盃賽，拿遍所有冠軍，教頭葉忠桂坦言：「我們是有信心（5連霸），但前面的好成績不代表冠軍，過去的都是過程，我們不能再回頭看。」

由於今年場地首次移師到台北市大，葉忠桂也透露，因為大場地的氣流比較紊亂，球的飛行軌跡也會完全不一樣，不過他笑說：「跟其他學校的場地相比，我們學校的場地面積算非常大，而且挑高非常高，為了適應場地，我們特別把兩面球場縮減成1面，提前適應不同的空間感。」