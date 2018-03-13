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中央社

高中排球聯賽 豐商挑戰5連霸

中央社2018/03/13 15:43
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北13日電）106學年度HVL高中排球聯賽，15日在台北市立大學體育館（天母校區）點燃戰火，今年最大賣點之一就是男子組台中豐原高商，能否完成史無前例的5連霸。

豐商過去4季都拿下男子組冠軍，今年他們依舊來勢洶洶，除了聯賽迄今未嚐敗績，還拉出跨季37連勝，本季他們打遍大大小小盃賽，拿遍所有冠軍，教頭葉忠桂坦言：「我們是有信心（5連霸），但前面的好成績不代表冠軍，過去的都是過程，我們不能再回頭看。」

由於今年場地首次移師到台北市大，葉忠桂也透露，因為大場地的氣流比較紊亂，球的飛行軌跡也會完全不一樣，不過他笑說：「跟其他學校的場地相比，我們學校的場地面積算非常大，而且挑高非常高，為了適應場地，我們特別把兩面球場縮減成1面，提前適應不同的空間感。」

豐商隊長劉佳昌坦言，挑戰5連霸多少都會有壓力，但是他們只要上了球場就不會去想，他說：「目標當然就是在那（5連霸），但我們知道不能掉以輕心，我們要打出屬於我們自己的團隊球風，也希望先發、替補上了球場都能發揮作用。」

今年HVL賽事將分成3天進行，男、女各有6隊晉級，上階段前2名的球隊，直接保送晉級4強，剩下球隊得先打一輪，爭取晉級4強的門票。

15日中午12時先由女子組登場，由鶯歌工商對上枋寮高中，再由內湖高中對上中山工商；男子組賽事則於下午4時登場，先由內湖高工對上華僑高中，再由麥寮高中強碰大成商工，16日休兵1天，17日起再進行4強決賽。（編輯：李錫璋）1070313

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