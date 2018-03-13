5G掀戰 Sony台灣：東京奧運是最大展演場

Sony Mobile台灣總經理林志遠今天表示，Sony與日本運營商合作關係深厚，在5G的布局絕對不會缺席，將會與合作夥伴Ericsson、高通合作，預計將於 2020年提供更多，更好的深度合作。

（中央社記者江明晏台北13日電）備戰5G，SonyMobile台灣總經理林志遠今天表示，5G布局不會落後競爭者，在日本全力支援運營商5G商轉，預料2020年東京奧運將是最大的5G展演場，5G是與對手拉開距離的時機。

他指出，Sony Mobile目前已經和日本運營商緊鑼密鼓在測試網路，加上後續配合的系統、5G應用、終端測試等陸續展開，Sony是日本Android最大終端廠，預料2020年東京奧運將是最大的5G展演場；目前和歐洲電信商洽談中，在台灣會和各大電信商緊密合作，一旦運營商準備好，Sony會有5G終端產品推出。

至於5G手機何時會上陣？他說，暫時無法透露，但預告2020年Sony將在日本大展身手，他認為5G是個機會點，是與對手拉開距離的時機，今年在台灣會推出LAA（Licensed-Assisted Access）手機，只要運營商準備好了，就會有產品。

電信業預估，全球2019年底、2020年就有5G商用網路出現，預計2019年底有初步的5G商用手機，期待產業能發展更多型態的5G終端。

高通(Qualcomm)公布第一款5G數據機晶片組已有一段時間，並在2017年10月完成首次行動裝置的5G連線測試；華為今年在MWC(全球行動通訊大會)向全球正式發布首款5G商用晶片巴龍5G01(Balong 5G01)和5G商用終端華為5G CPE，華為、OPPO則都喊出將於2019年發布5G智慧手機的目標。（編輯：張良知）1070313