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政治

陸國務院改革　國台辦、港澳辦未整併

記者林仕祥／綜合報導2018/03/13 15:56
▲中國大陸「國務院機構改革」方案，將正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門26個，但國台辦、港澳辦、僑仍各自獨立，並未整併、調整。圖為會議現場。（圖／取自新華網 , 2018.3.13）
▲中國大陸「國務院機構改革」方案，將正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門26個，但國台辦、港澳辦、僑仍各自獨立，並未整併、調整。圖為會議現場。（圖／取自新華網 , 2018.3.13）

日前盛傳中國大陸將整併國台辦、港澳辦、僑辦，不過大陸國務院今（13）日向全國人大提交「國務院機構改革」方案時，雖將正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門26個，但國台辦、港澳辦、僑仍各自獨立，並未整併、調整。

大陸「國務院機構改革」方案，國務院組成部門調整部分：國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局組建「自然資源部」；環境保護部擴大為生態環境部；農業部改制為「農業農村部」；文化部、國家旅遊局整併為「文化和旅遊部」； 組建退役軍人事務部、組建科學技術部、重新組建司法部等等。

國務院其他機構調整部分：國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局整併為「國家市場監督管理總局」；國家新聞出版廣電總局改制為「國家廣播電視總局」；中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會整併為「中國銀行保險監督管理委員會」；組建國家國際發展合作署、國家國際發展合作署等等。

大陸國務委員王勇對此表示，改革後，國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個。通過改革，國務院機構設置更加符合實際、科學合理、更有效率，必將為全面貫徹落實黨的十九大部署的各項任務提供有力組織保障。他說，「我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，統一思想，統一行動，銳意改革，確保完成國務院機構改革各項任務，為決勝全面建成小康社會、加快推進社會主義現代化、實現中華民族偉大覆興的中國夢而奮鬥！」
 

關鍵字國台辦港澳辦人大
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