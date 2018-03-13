血庫存量告急　臺中農業局送樹苗鼓勵挽袖捐血

警廣臺中分臺長鮑靜娜表示，警廣臺中分臺每季都會舉辦捐血活動，參與的聽眾很踴躍，不少是在空中聽到廣播，主動「轉個彎」繞過來捐血。今天是新年度第一次舉辦捐血，因為開春以來天氣冷，捐血中心反應血庫的O型與A型血液存量，己有短缺現象，特別呼籲民眾挽袖捐熱血。

開春以來，寒流一波波，天氣偏冷影響捐血意願，台中捐血中心O型與A型血液出現存量告急警訊！警廣臺中分臺今天發起「空中傳愛．挽袖捐血」活動，一天來，挽袖捐血民眾相當踴躍，更有熱心花農為支持警廣捐血活動，主動贊助大批香水百合花，要讓捐血民眾帶著花香回去。

捐血活動在台中市黎明辦公區大禮堂舉辦，自早上9時開後，參與民眾就絡繹不絕，一名騎著摩托車來的林小姐，是趁買菜之便來捐血，她說捐血能救人，也有益健康，鼓勵大家多參與。

由於適逢三月植樹月，臺中市府農業局特別響應，提供500株樹苗，有人氣很旺的山櫻花、桂花和杜鵑花等，凡是捐血一袋，就可獲一株。農業局長王俊雄還專程到場鼓勵捐血民眾，並順道為花博打「廣告」。



▲迎花博，農業局長鼓勵民眾踴躍索取樹苗，齊力美化綠化居家環境。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.13)

王局長表示，春天最適合種植花草樹種，為迎接今年台中舉辦世界花卉博覽會，歡迎市民踴躍參與美化綠化住家環境，讓台中市每個角落都像是綠色花園，以最美麗城市參與花博盛會。

王局長特別強調，凡是台中市民，均可以持戶口名簿到南屯苖鋪領取樹苗，每人每半年可獲5株，這是台中人才有的福利，歡迎民眾不要客氣，趕快去領樹苗回家美化綠化環境。



▲支持捐血活動，國際佛光會也擺攤參與，鼓勵踴躍捐血救人（圖／金武鳳攝 , 2018.3.13)

熱心支持警廣捐血活動的，除了農業局外，還有雅方食品及家住新社的花農張先生，雅方贊助300分雪糕，張先生則送來大批自家栽種的香水百合，讓完成捐血的民眾，順手帶回滿滿一袋的花草樹苗「丹鹿」回去。