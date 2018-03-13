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新團隊亮相　台新金獲利成長14%　股利仍股票多於現金

記者顏真真／台北報導2018/03/13 16:31
▲台新金控3月13日召開法說會，首度由新任的經營團隊聯合主持，包括總經理林維俊（左一）、財務長賴昭吟（中）、台新銀行總經理暨個人金融事業總處執行長尚瑞強（右一）、法人金融事業總處執行長林淑真（右二）及金融市場事業總處執行長簡展穎（左二）。（圖／記者顏真真攝，2018.3.13）
▲台新金控3月13日召開法說會，首度由新任的經營團隊聯合主持，包括總經理林維俊（左一）、財務長賴昭吟（中）、台新銀行總經理暨個人金融事業總處執行長尚瑞強（右一）、法人金融事業總處執行長林淑真（右二）及金融市場事業總處執行長簡展穎（左二）。（圖／記者顏真真攝，2018.3.13）

台新金控13日舉辦去（2017）年第4季法人說明會，並首度由新任的經營團隊聯合主持，包括總經理林維俊、財務長賴昭吟、台新銀行總經理暨個人金融事業總處執行長尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真及金融市場事業總處執行長簡展穎。林維俊表示，台新證券與大眾證券在去年下半年完成合併，並展現合併綜效，今年持續將強化第二獲利引擎。

至於今年台新金股利政策部分，林維俊說，股利配發率在8成以上，與去年相同，股票股利約占55%、現金股息約占45%。由於台新金去年股利發放合計0.95元，法人預期，今年台新股利發放應有1元以上水準。

對於外界高度關注寶佳集團將參與今年台新金控董事改選，林維俊再次強調，對於任何認同台新、投資台新的股東表達由衷感謝，至於董事席次是否從9席縮減為7席？這是董事會的職權，經營階層並不清楚。

林維俊也提到，台新金去年各項核心業務穩健成長，在淨利息收入、淨手續費收入、金融交易收入等均有表現，分別較前一年度成長4.1%、4.5%及7.7%，整體稅後淨利131億元，較前一年度成長14.6%。此外，去年台新金每股稅後盈餘1.15元、股東權益報酬率（ROE） 9.61%、資產報酬率（ROA）0.8%，也都較前一年度成長。

在資本結構及資產品質方面，金控資本適足率124.9%、銀行資本適足率14.2%，資本結構強度持續良好；另子公司台新銀行放款較前一年度成長9.1%，逾放比則由前一年度的0.26%降為0.22%，覆蓋率亦由548.5%提升為578.7%，放款資產品質管控也維持良好。

展望2018年，林維俊表示，台新將秉持「嚴謹風控、積極布局」的原則在各項業務全力以赴，特別是台新證券與大眾證券在去年下半年完成合併，並展現合併綜效，強化金控第二獲利引擎將列為今年的重點工作。

台新銀行在數位化的布局表現也不俗，有多項服務領先同業推出，1月底才在台北市內湖開設全台首家數位示範分行，並提供包括 AI 智能音箱、Pepper 機器人區、VTM 視訊櫃檯、零錢存款機及遠端理財諮詢區等創新服務。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行第2家數位示範分行14日將在新北市蘆洲開幕，無論是推動行動支付或是參與金融科技發展，台新銀行都將全力支持政府政策，並且會以最認真的態度，提供民眾便捷、優質的新金融體驗。

台新金對今年景氣持審慎樂觀的看法。林維俊表示，目前尚未發現黑天鵝可能出現的跡象，加上美國升息對台新金獲利有正面助益，估計每升息1碼（0.25個百分點），台新金獲利可增加新台幣1700萬元。
 

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千億投資案遭起底　投審會還沒收到深澳電廠送環評　台電效法日本技術

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