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台中千億投資案遭起底　投審會：尚未收到申請定釐清疑義

記者彭夢竺／台北報導2018/03/13 16:24
▲台中市長林佳龍（左）6日在台中市政府與霍夫曼諮詢公司（Hoffmann Financial Consulting）總裁哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）（右）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。中央社記者郝雪卿攝 107年3月6日
▲台中市長林佳龍（左）6日在台中市政府與霍夫曼諮詢公司（Hoffmann Financial Consulting）總裁哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）（右）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。中央社記者郝雪卿攝 107年3月6日

台中市政府日前與德商霍夫曼諮詢公司雙方簽署合作備忘錄MOU，擬投資約35億美元於台中港海水採礦聯合開發案，卻有媒體質疑該公司有假，不僅在德國沒有註冊登記，專利技術也沒有取得。對此，經濟部投審會發言人楊淑玲今（13）日回應指出，目前尚未收到申請案，若是有也一定會等到相關的疑義都釐清才會讓案子通過。

台中市長林佳龍6日與來自德國的霍夫曼諮詢公司（Hoffmann Financial Consulting）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄MOU，這項投資案規模約35億美元，預估可帶來千人工作機會。

不過，卻有媒體質疑這項投資案有假，揭露該公司不僅在德國司法部、工商會都沒有註冊資訊，專利技術也尚未取得，認為台中市政府把關不嚴格。對此，台中市政府經濟發展局回應，有人要投資台中沒有不歡迎的道理，但是後續審查程序更為重要，目前雙方只是簽MOU，未來還有很多流程要走，台中市府會大膽歡迎，謹慎落地。

據了解，此案涉及的中央部會相當廣，包含環保署、經濟部投審會、交通部等都得依權責進行後續審查及評估，台中市政府扮演平台及窗口，後續將以地方政府的立場提供必要的協助。

針對媒體質疑，楊淑玲回應，有關台中市府與德商霍夫曼諮詢公司投資台中港海水採礦的聯合開發，目前具體的申請案件尚未送到投審會，若是收到申請案，一定會就個案的投資人背景進行調查與了解。

對於投資案的部分，楊淑玲表示，這要與實際的投資計畫案結合，才能做後續的調查與審理；她也強調，一定會等到相關的疑義都釐清之後，案子才會通過，沒有一定的時間表，就看該案涉及的層面與複雜度。

關鍵字台中市政府林佳龍海水採礦德商霍夫曼經濟部投審會
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