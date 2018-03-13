NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈雲端管理　南市動保處首創預警系統時力選宜蘭縣長？林郁容：準備中跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

巡邏員警「神預言」　警告偷車小賊別「黑白來」

記者鄧力軍／台中報導2018/03/13 16:27
▲中市第六分局協和派出所巡邏員警深夜盤查可疑男子，並警告切莫「黑白來」。（圖／警方提供 , 2018.03.13)
▲中市第六分局協和派出所巡邏員警深夜盤查可疑男子，並警告切莫「黑白來」。（圖／警方提供 , 2018.03.13)

李姓男子深夜在外遊蕩，被巡邏警員攔下盤查，李男混身緊張冷汗直流，警方雖覺可疑，但查無不法而讓他離去，離去前警告李男不要「黑白來」，否則會找上門。警方執勤後返所當天即接獲通報發生竊案，警方循線追查李姓男子，李男緊張得當下承認犯行，被依竊盜罪移送法辦。

協和所所長周宜禾、警員鄭亞恩、廖正文於夜間加強巡邏防竊，當3人駕車行至西屯區臺灣大道與中工二路口時，遠遠就見空無一人的街上突然有一人從巷弄中竄出，而騎乘機車之男子還不斷朝路旁停放的機車打量，似乎在找尋偷竊的目標，所長周宜禾見狀深知有異，便帶領員警追上前去將人攔下。

李姓男子(18歲)被警方攔下後便冷汗不止，還從口袋中拿出手帕擦拭，且談話過程中雙手不停發抖，而當警方詢問其工作時，李男隨口回答在附近超商工作，也遭員警拆穿從未見過他，但因查證過程中未發現李男有不法情事，所以抄下身分與聯絡資料後讓他離去。

在李男離開時，員警勸其趕緊回家休息，並告誡如果在路上「黑白來」，一定會找上他，沒想到李男聽到員警這番話後，嚇得將手帕掉落在地，頭也不回的快速離去，沒想到同日接獲報案，該路口附近有機車被偷，員警循線追查詢問李男，李男見東窗事發坦承犯案，並表示「本以為已躲過員警的盤問，沒想到最後還是栽在警方的手裡。」

關鍵字偷車第六分局協和派出所
臺中農業局送樹苗鼓勵捐血共同植栽綠美化　植樹活動周末登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan