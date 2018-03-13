巡邏員警「神預言」　警告偷車小賊別「黑白來」

李姓男子深夜在外遊蕩，被巡邏警員攔下盤查，李男混身緊張冷汗直流，警方雖覺可疑，但查無不法而讓他離去，離去前警告李男不要「黑白來」，否則會找上門。警方執勤後返所當天即接獲通報發生竊案，警方循線追查李姓男子，李男緊張得當下承認犯行，被依竊盜罪移送法辦。

協和所所長周宜禾、警員鄭亞恩、廖正文於夜間加強巡邏防竊，當3人駕車行至西屯區臺灣大道與中工二路口時，遠遠就見空無一人的街上突然有一人從巷弄中竄出，而騎乘機車之男子還不斷朝路旁停放的機車打量，似乎在找尋偷竊的目標，所長周宜禾見狀深知有異，便帶領員警追上前去將人攔下。