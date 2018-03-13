巡邏員警「神預言」　警告偷車小賊別「黑白來」

李姓男子深夜在外遊蕩，被巡邏警員攔下盤查，李男混身緊張冷汗直流，警方雖覺可疑，但查無不法而讓他離去，離去前警告李男不要「黑白來」，否則會找上門。警方執勤後返所當天即接獲通報發生竊案，警方循線追查李姓男子，李男緊張得當下承認犯行，被依竊盜罪移送法辦。
協和所所長周宜禾、警員鄭亞恩、廖正文於夜間加強巡邏防竊，當3人駕車行至西屯區臺灣大道與中工二路口時，遠遠就見空無一人的街上突然有一人從巷弄中竄出，而騎乘機車之男子還不斷朝路旁停放的機車打量，似乎在找尋偷竊的目標，所長周宜禾見狀深知有異，便帶領員警追上前去將人攔下。
李姓男子(18歲)被警方攔下後便冷汗不止，還從口袋中拿出手帕擦拭，且談話過程中雙手不停發抖，而當警方詢問其工作時，李男隨口回答在附近超商工作，也遭員警拆穿從未見過他，但因查證過程中未發現李男有不法情事，所以抄下身分與聯絡資料後讓他離去。
在李男離開時，員警勸其趕緊回家休息，並告誡如果在路上「黑白來」，一定會找上他，沒想到李男聽到員警這番話後，嚇得將手帕掉落在地，頭也不回的快速離去，沒想到同日接獲報案，該路口附近有機車被偷，員警循線追查詢問李男，李男見東窗事發坦承犯案，並表示「本以為已躲過員警的盤問，沒想到最後還是栽在警方的手裡。」