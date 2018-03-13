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中央社

歐商CIP攻離岸風電 邀壽險退休金當股東

中央社2018/03/13 16:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北13日電）丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天跟台灣人壽簽訂合作備忘錄，未來台灣人壽旗下的退休金，有望加入投資台灣離岸風電。CIP根據國外經驗推估，投報率有望上看10%。

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CopenhagenInfrastructure Partners, CIP）前進台灣離岸風電市場，今天與台灣人壽簽訂合作備忘錄（MOU），CIP台灣區計畫執行長侯奕愷表示，台灣人壽未來有意願和CIP合資台灣離岸風場公司，成為現階段CIP爭取遴選風場彰芳、西島的股東。

政府非核家園目標，2025年離岸風電裝置容量將達到3GW，目前開放開發商申請風場進行遴選，CIP申請彰化外海彰芳、西島兩個風場，總裝置容量780MW。

CIP台灣區董事長艾卓儒（Anders Eldrup）致詞時表示，丹麥所追求就是能源自主跟創造產業，減少仰賴進口能源，丹麥之所以擁有離岸風電最完整的產業供應鏈，是因為丹麥比其他國家都開始得早。

艾卓儒表示，丹麥成功的趨勢同時也在台灣看到，台灣因為政府支持，發展離岸風電已經領先亞太區域。不僅CIP擁有世界超過30家的退休金支持，今天也有台灣人壽，以及台灣在地人壽等退休金將進入台灣的離岸風場投資。

艾卓儒表示，從國外經驗來看，由壽險基金投資離岸風電大約會有8%至10%的報酬率。侯奕愷表示，目前包括跟中鋼合作的中能風場，平均每個風場投資金額約為新台幣700億元至800億元，總投資金額為2100億元至2400億元；目前設定是8%至10%的報酬率，回收年限為10年。

至於未來台灣人壽會持有多少股權，侯奕愷說明，整個離岸風電發展風險最高階段，是風機及風場建置過程；未來可能比照中能風場方式，跟中鋼、三菱重工DGA等合作模式，釋出股權比例暫不設限。

台灣人壽總經理莊中慶則指出，跟CIP簽訂MOU，主要是響應台灣政府五加二政策。期待能夠帶動國內綠能產業的升級，未來也會積極參與離岸風電的投資與融資，不排除再跟其他離岸風電業者合作。(編輯：陳永昌)1070313

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