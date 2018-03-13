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吸附濕氣取水免靠電 新創開發助災後重建

中央社2018/03/13 16:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北13日電）中原校友組成的新創團隊開發非動力式製水裝置，吸附濕氣後，透過升溫加熱就能取得乾淨用水，不需依靠電力，可用於地震災後重建，並助缺水地區解決飲用水問題。

教育部青年發展署今天舉行106年大專畢業生創業服務計畫頒獎典禮，共有16個團隊獲獎，現場也展示新創團隊的成果。

中原大學校友成立垠猿有限公司，設計「AQR非動力式製水裝置」，晚上吸附濕氣後，白天利用陽光照射使裝置升溫加熱，就能取得乾淨用水，獲得大專畢業生創業服務計畫補助。

垠猿共同創辦人鄭凱駿表示，日本311地震帶來嚴重衝擊，災後因斷電而無法及時供應水源，台灣也是地震頻繁發生區，因此團隊開始研究水資源，並從除濕盒概念發想，在如同火箭的瓶身裝置黏貼吸附劑，吸附濕氣後再透過加熱系統，讓水和吸附劑分離，藉此取得乾淨用水。

垠猿共同創辦人羅泓偉指出，製水裝置只要在濕度高於35%的地區就可使用，如非洲奈及利亞平均濕度達40%，台灣平均濕度達70%，都可使用此產品，以35%濕度地區為例，利用晚上6至8小時吸附濕氣，再用白天進行脫水，1天就能取得10公升用水，如果濕度更高，集水容量還會更高。

鄭凱駿表示，這項產品除了可用在災後重建上，也可以解決缺水地區的飲用水問題，產品最快預計今年底就會上市，目前團隊已經和法商洽談合作，希望進軍中東、非洲等國家，同時持續優化產品，並和台灣的廠商洽談合作。

台科大印尼學生和同為穆斯林的台灣學生共同開發「清真台灣」App，蒐集全台超過300個清真餐廳、商店、旅館、祈禱室的所在位置、聯絡電話等實用資訊，並設計中文、英文、印尼文3種語言介面，希望將台灣打造為穆斯林友善環境， 同樣獲得教育部大專畢業生創業服務計畫補助。

團隊印尼籍成員吉曼表示，台灣做穆斯林服務的人不多，也缺乏合適的資料查詢管道，自己在外常找不到清真餐廳、祈禱室，為了解決這項不便，團隊開發「清真台灣」App，也讓其他國家的穆斯林知道，台灣有很多提供穆斯林服務的店家跟環境，希望能盡一己之力，幫助台灣推廣觀光。（編輯：李亨山）1070313

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