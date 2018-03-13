毒品通緝犯遇盤查狂奔 民眾借車助警逮人

（中央社記者黃麗芸台北13日電）因毒品案被通緝的22歲楊姓男子日前上班途中遭警方攔查，他因不想入監服刑便拔腿狂奔，兩名員警一度快追不上，隨即向路旁男騎士借用機車追捕，最後才順利逮人法辦。

台北市警察局保安大隊今天舉行破案記者會，第五中隊分隊長陳佩君表示，第五中隊小隊長陳珊梓於10日下午5時許率警員黃冠勛及簡茂洲在松山區松信路及市民大道路口執行路檢勤務。

其中一輛機車被警方攔阻時，後座乘客楊男在警察盤問時，趁警方不注意時拔腿狂奔直往市民大道人行道方向逃逸。

黃冠勛及簡茂洲兩人見狀也立即尾隨追捕，但因員警身上背負許多應勤裝備以致跑速較慢，經追逐數百公尺後雙方差距拉大，只見楊男一眨眼繞進巷內，身影快消失之際，黃冠勛立即向路旁男騎士借用機車，載同簡茂洲持續追捕。