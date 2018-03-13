外商海水採礦投資台中　市府：大膽歡迎　謹慎落地

日前台中市政府與德國霍夫曼諮詢公司評估台中港區投資海水採礦聯合開發案，預估投資金額高達1100億元，並簽訂合作備忘錄（MOU），有媒體今日爆料，霍夫曼諮詢公司只是個體戶，在德國沒有註冊，也未取得專利。台中市政府經發局表示，對於有意願投資台中的案件，市府均抱持樂觀、開放、謹慎查證的態度辦理，目前雙方簽署MOU（合作意向書），才要開始進入實質審查及把關程序，未來還有送中央環評、投審會等跨部會許多程序，對於外資投資台中，市府「大膽歡迎，謹慎落地」。

有媒體質疑對方為「小公司、資本額很小」，經發局表示，歐洲投資案型態前期多採「特殊目的實體」形式，由財務或諮詢顧問公司協助進行評估及規劃，並非一開始即由資金供給公司直接出面逕行投資，待確定落腳地點後，再由投資者組成適當型態出資。

經發局說，本案經由亞洲台商會聯合總會名譽總會長李天柒引介，經市府招商投資促進委員會評估後同意簽署MOU，有媒體誤稱市府未經了解即簽署備忘錄（MOU），與實際輔導過程有極大出入，必須予以澄清。

霍夫曼目前來台評估投資的形式即屬SPE，目前該公司同步在南韓及西班牙為出資者評估投資地點，確認地點後，投資者組成型態可能由主投資方出面成立子公司，或是各投資方合組新公司，許多投資組成型態均有可能性，因此，不宜在投資評估初期即以霍夫曼的資本額來斷定投資案型態。

經發局表示，為了確定對台灣經濟、就業及環境整體有利，外資投資案依法本來就要送中央，市府當然會配合並建請中央妥為評估、查證及審查，簽署MOU，就是希望合作案能進入實質審查，也就各界的疑慮加以把關，市府在本投資案會持續扮演平台及窗口角色，以地方政府立場提供協助。

經發局表示，後續審查程序更為重要，台灣對於僑外投資均有相當嚴謹的查證程序，本案涉及的中央部會相當廣，包括：行政院環保署、經濟部投資審議委員會、經濟部、交通部等都會依權責進行後續查證評估動作。