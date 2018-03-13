郭董做公益不遺餘力 明與統一羅智先召開公益發表會

郭台銘近 2 年的健康公益主要集中在對抗癌症，包括去年 3 月宣布要攻克乳癌、為華人女性健康把關，攜手中國華大基因、台大癌醫中心、台成幹細胞中心、台大乳房醫學中心等，籌組全球抗癌大聯盟。永齡華人抗癌聯合行動也在去年 5 月正式啟動，未來 10 年將贊助台灣乳癌及血癌患者的基因檢測臨床研究計畫，協助生醫界深入研究這兩種癌症發生的原因，藉此發展個人化的精準醫療，照顧更多的病人。

郭台銘力行回饋社會活動，每年的現金股利，在扣除相關稅費之後，也都全數捐給永齡健康基金會，用於健康醫療等用途。

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘向來對於公益活動不遺餘力，儘管公務繁忙，不過明 (14) 日上午將代表永齡健康基金會與統一集團董事長羅智先，及旗下千禧之愛健康基金會，聯合舉辦公益發表會。

郭台銘表示，永齡健康基金會跟台大要發展基因治療，是因為東方人跟西方人基因不同，要徹底了解乳癌，就要有專屬華人基因的資料庫。

郭台銘說，乳癌至今依舊是台灣女性好發癌症第一名，死亡率第 4 名，每年 10 萬名女性就有 69.1 人罹癌，不少癌症包括乳癌、肺癌等華人癌症發生率都高於白人，未來將透過基因解讀華人女性的乳癌基因密碼，為華人女性健康把關。