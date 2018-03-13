〈土銀2018展望〉連7年稅前盈餘突破百億元 聚焦

土地銀行今 (13) 日舉行新春記者會，回顧去 (2017) 年經營成果，土銀董事長凌忠嫄表示，在多變的經營環境中，土銀仍交出漂亮的成績單，連續 7 年稅前盈餘突破百億元，預算盈餘達成率高達 132%，展望今年，營運將聚焦 5 大方向。

凌忠嫄表示，土銀今年第一個重點目標就是深耕核心業務，包括對 5+2 新創重點產業積極提供融資等金融協助與服務，據統計，去年融資金額達新臺幣 2906 億元，年增加 607 億，另也配合推動危險及老舊建築物加速重建政策，訂定辦理危險及老舊建築物加速重建貸款要點，以實際行動支持政府政策。